Δήμος Ρεθύμνης:Ο Ολυμπιονίκης Δημοσθένης Ταμπάκος θα λαμπρύνει τη «Γιορτή του Αθλητή»

Ο δις Ολυμπιονίκης της Ενόργανης Γυμναστικής, πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης, Δημοσθένης Ταμπάκος θα αποτελέσει το τιμώμενο πρόσωπο στη μεγάλη και καθιερωμένη «Γιορτή του Αθλητή», που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης τις 11:00, στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρεθύμνου.

Αρχής γενομένης από το 2017 και κάθε χρόνο το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης διοργανώνει αυτή την εκδήλωση η οποία κατέστη θεσμός παγκρήτιου και πανελληνίου βεληνεκούς, αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας την αθλητική αριστεία, με αναφορά στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον.

Σε αυτό το καθιερωμένο αντάμωμα θα βραβευθούν, ως είθισται, αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, παράγοντες και σύλλογοι του Δήμου Ρεθύμνης που διακρίθηκαν σε όλη τη γκάμα των εγχώριων και διεθνών διοργανώσεων το 2025.

Κατά παράδοση και από καταβολής της «Γιορτής του Αθλητή» ο Δήμος Ρεθύμνης προσκαλεί και αποτίνει τιμητικές διακρίσεις σε εμβληματικές μορφές του ελληνικού και του παγκόσμιου αθλητικού γίγνεσθαι, οι επιτυχίες και η φήμη των οποίων ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα, όπως θα συμβεί και αυτή τη φορά.

Ο Δημοσθένης Ταμπάκος γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1976 στη Θεσσαλονίκη

Η ενασχόλησή του με τη γυμναστική άρχισε στην ηλικία των 7 ετών στο γυμναστήριο του Θεόδωρου Αυγίδη στην Καλαμαριά. Το 1984 ενεγράφη στον Σπάρτακο Θεσσαλονίκης με προπονητές τους αείμνηστο Αθανάσιο Καπνίδη και Δημήτριο Δέλκο.

Το 1985 έλαβε μέρος στον πρώτο αγώνα της καριέρας του (Βορειοελλαδικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων) στο οποίο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στις Aσκήσεις Eδάφους.

Το 1986 στην Καβάλα κατέλαβε την πρώτη θέση στο Σύνθετο Ατομικό στην κατηγορία Παμπαίδων και το 1990 αναδείχθηκε Πρωταθλητής στο Σύνθετο στην κατηγορία των Εφήβων.

Την ίδια χρονιά, με προπονητή τον Αθανάσιο Καπνίδη και συναθλητή τον Ιωάννη Μελισσανίδη πραγματοποίησε την πρώτη διεθνή συμμετοχή του με την Εθνική Ομάδα στον αγώνα World Stars της Μόσχας, όπου συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον μετέπειτα και μέχρι το τέλος της καριέρας του, Αλέξανδρο Ιωακειμίδη.

Οι σημαντικότερες αθλητικές διακρίσεις του:

Ολυμπιακοί Αγώνες

Χρυσό μετάλλιο στους κρίκους (Αθήνα 2004)

Αργυρό μετάλλιο στους κρίκους (Σίδνεϋ 2000)

Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Χρυσό μετάλλιο στους κρίκους (Λος Άντζελες 2003)

Χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους (Τιεν Τζιν 1999)

4η θέση στους κρίκους (Γάνδη 2001)

6η θέση στους κρίκους (Λωζάνη 1997)

Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

Χρυσό μετάλλια στους κρίκους (Βρέμη 2000)

Χρυσό μετάλλιο στους κρίκους (Λιουμπλιάνα 20

04)

Αργυρό μετάλλιο στους κρίκους (Πάτρα 2001)

Χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους (Αγία Πετρούπολη 1998)

Χάλκινο μετάλλιο στο Ομαδικό Μάστερ (Πάτρα 1999)

8η θέση στους κρίκους (Μιλάνο 2009)

Τελικοί Παγκοσμίου Κυπέλλου

7η θέση στους κρίκους (Σαμπάε 1997)

4η θέση στους κρίκους (Γλασκόβη 2000)

8η θέση στους κρίκους (Μαδρίτη 2008)

Αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου

1η θέση στους κρίκους (Γλασκώβη 1997)

1η θέση στους κρίκους (Θεσσαλονίκη 2003)

1η θέση στους κρίκους (Κότμπους 2004)

2η θέση στους κρίκους (Ζυρίχη 1998)

2η θέση στους κρίκους (Βανκούβερ 1998)

2η θέση στους κρίκους (Κότμπους 2009)

3η θέση στους κρίκους (Στουτγκάρδη 1998)

3η θέση στους κρίκους (Κότμπους 1999)

3η θέση στους κρίκους (Κότμπους 2003)

3η θέση στους κρίκους (Λυών 2004)

Μεσογειακοί Αγώνες

1η θέση στους κρίκους (Τύνιδα 2001)

3η θέση στους κρίκους (Μπάρι 1997)

6η θέση στον πλάγιο ίππο (Νιμ 1993)

Βαλκανικοί Αγώνες

1η θέση στους κρίκους (Αθήνα 1992)

2η θέση στον πλάγιο ίππο (Πλοέστι 1990)

3η θέση στους κρίκους (Βέλικο Τίρνοβο 1992)

5η θέση στο μονόζυγο (Κωνσταντινούπολη 1991)

Πανελλήνια Πρωταθλήματα

1η θέση στο Σύνθετο Ατομικό (Θεσσαλονίκη 1996, Αθήνα 1994, Θεσσαλονίκη 1993),

1η θέση στους κρίκους: (2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993

Πρωτοτυπίες, διαδρομή και σπουδές

Το 1997 μια πρωτότυπη κίνηση στους κρίκους, η μετάβαση από τον σταυρό στον ανάποδο σταυρό με τεντωμένο σώμα χωρίς τη μεσολάβηση κάθετης στήριξης αποτέλεσε μια νέα πρόταση για το αγώνισμα των κρίκων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 2000 παρουσίασε δύο νέες ασκήσεις που αργότερα καταγράφηκαν στον κώδικα βαθμολογίας της FIG (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γυμναστικής) ως ασκήσεις Tabakos και Tabakos II.

Από τον Ιανουάριο του 2025 κατέχει τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝΟΑ) και επίσης είναι ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας στην ολομέλεια της ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στο παρελθόν διετέλεσε μεταξύ άλλων Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (2012 – 2014), Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής και Νομοτεχνικής Επιτροπής για τον Αθλητικό Νόμο (2013 – 2014), Μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ, 2016 – 2022).

Ο Δημοσθένης Ταμπάκος διαθέτει πτυχίο του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Μεταπτυχιακό Τίτλο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Υγεία και Ανθρώπινη Απόδοση», στη Σχολική Φυσική Αγωγή και διδάσκει στο Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος.