ΡΕΘΥΜΝΟ

Grecotel Plaza Beach House: Καρναβάλι στο Ρέθυμνο δίπλα στη θάλασσα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τις ημέρες του Καρναβαλιού, το Ρέθυμνο ζει στον ρυθμό της παράδοσης, της μουσικής και της μεταμφίεσης· μια γιορτή βαθιά ριζωμένη στη συλλογική μνήμη της πόλης. Ανάμεσα στη θάλασσα και την παλιά πόλη, το Grecotel Plaza Beach House ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τους επισκέπτες που επιθυμούν να βιώσουν το καρναβάλι με άνεση, αισθητική και αυθεντική κρητική φιλοξενία.

Σε προνομιακή τοποθεσία, πάνω στην παραλία και λίγα λεπτά από το ιστορικό κέντρο του Ρεθύμνου, το Grecotel Plaza Beach House διαθέτει 84 ευρύχωρα, πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Ένας χώρος που επιτρέπει στους επισκέπτες να ζουν τον παλμό της πόλης και, ταυτόχρονα, να απολαμβάνουν την ηρεμία της θάλασσας. Από κομψά studios έως διαμερίσματα ενός ή δύο υπνοδωματίων και lofts, κάθε κατοικία προσφέρει άνεση, αυτονομία και ιδιωτικές βεράντες λουσμένες στο κρητικό φως.

Το Grecotel Plaza Beach House λειτουργεί ως ήσυχο σημείο αναφοράς τις ημέρες του Καρναβαλιού: σε μικρή απόσταση από τις παρελάσεις και την παλιά πόλη, αλλά με την αίσθηση της θάλασσας να προσφέρει έναν φυσικό αντίβαρο στη ζωντάνια της γιορτής.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Πολιτική

