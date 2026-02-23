Γυναίκες της Ομάδας Γυναικών Αγίου Νικολάου της ΟΓΕ: Κάλεσμα στα Συλλαλητήρια στις 28 Φφλεβάρη 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 28 ΦΛΕΒΑΡΗ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

ΔΕ ΞΕΧΝΑΜΕ ΔΕ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ

Νέες γυναίκες, εργαζόμενες, άνεργες, αυτοαπασχολούμενες, φοιτήτριες, μητέρες, συνταξιούχοι, στον Άγιο Νικόλαο και σε όλο το Λασίθι,

Οι γυναίκες της Ομάδας Γυναικών Αγίου Νικολάου της ΟΓΕ σας καλούμε να συμμετέχουμε όλες μαχητικά στα συλλαλητήρια που καλούν εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς σε όλο το Νομό το Σάββατο 28 Φλεβάρη, μέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το αποτρόπαιο έγκλημα στα Τέμπη στον βωμό του κέρδους.

Όσες είμαστε μάνες έχουμε δώσει υπόσχεση να γίνουμε φωνή όλων των νεκρών παιδιών και να παλέψουμε για τα παιδιά μας και όλα τα παιδιά να μην τους πάρουν το οξυγόνο αυτοί που λογαριάζουν τις ζωές τους, τις ζωές όλων μας, ως κόστος μπροστά στο κέρδος που θα βγάλουν οι λίγοι – όσοι σε βάρος μας βγάζουν δισεκατομμύρια και μας εκμεταλλεύονται καθημερινά.

Οι νέες εργαζόμενες, οι φοιτήτριες δώσαμε υπόσχεση να δυναμώσουμε τον αγώνα μας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε σχολή και πανεπιστήμιο για να μην υπάρξουν νέα Τέμπη, αγωνιζόμενες για πραγματική δικαίωση των νεκρών και ξεσκεπάζοντας την πραγματική αιτία της σύγκρουσης.

Γιατί δεν είναι «η κακιά η ώρα» που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών! Οι αιτίες και οι υπεύθυνοι είναι μπροστά μας! Είναι η εγκληματική πολιτική όλων των έως σήμερα κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και όσων κομμάτων τη στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα, είναι το κράτος τους που υπηρετεί τα συμφέροντα μιας χούφτας ανθρώπων για να κερδοφορούν όλο και περισσότερο και λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή ως κόστος.

Γιατί δεν είναι ούτε η κακιά η χώρα: Είναι οι πολιτικές της ΕΕ που δίνουν κατευθύνσεις σε όλες τις κυβερνήσεις να διατηρούν σιδηροδρόμους – καρμανιόλα στο πλαίσιο της πολιτικής της απελευθέρωσης, να μειώνουν το κόστος των επιχειρήσεων στο ελάχιστο ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να κινδυνεύει η ζωή του λαού μετατρέποντας χώρους δουλειάς σε σφαγεία.

Γι’ αυτό είδαμε “Τέμπη” και στους σιδηρόδρομους στην Ισπανία και τη Ρουμανία, στο μπλακ άουτ του συστήματος ελέγχου στο Ελ. Βενιζέλος, στα καζάνια του θανάτου στο Πέραμα, στη πρόσφατη τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Αυτή η εγκληματική πολιτική του κέρδους που κόστισε τη ζωή σε 5 εργάτριες μανάδες και συνολικά σε 201 εργαζόμενους το 2025.

Η ίδια πολιτική αυτή είναι ρίχνει δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία, κόβοντας από τις δαπάνες για τις κοινωνικές ανάγκες μας, για την Υγεία, τη Παιδεία, που μετατρέπει λιμάνια, δρόμους μεταφοράς, βιομηχανίες σε κρίκους της πολεμικής εμπλοκής στη δολοφονική αλυσίδα του ΝΑΤΟ με τη χώρα μας ορμητήριο κατά άλλων λαών και ταυτόχρονα στόχο αντιποίνων για πολέμους που δεν έχουν καμία σχέση με τα δικά μας συμφέροντα. Η ίδια αυτή πολιτική βγάζει σε πλειστηριασμούς σπίτια ή αφήνει να πνίγονται χωριά και πόλεις, να καίγονται δάση, λαϊκές κατοικίες και άνθρωποι, χωρίς χρηματοδότηση, έργα και μέτρα προστασίας.

Δεν συμβιβαζόμαστε με μια ζωή – λάστιχο που θα εργαζόμαστε 13 ώρες την ημέρα, χωρίς μέτρα προστασίας της ζωής και του οργανισμού μας, με για μισθούς ψίχουλα που εξανεμίζονται στα μισά του μήνα και δε φτάνουν για τα βασικά την ίδια ώρα που η φορολογία στο εισόδημα μας έχει γονατίσει. Οι εργαζόμενες στα ξενοδοχεία της περιοχής βιώνουμε στο πετσί μας κάθε μέρα την εντατικοποίηση, οι μισθωτές εργαζόμενες σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, οι αυτοαπασχολούμενες έχουμε καθημερινά άγχος αν βγει ο μήνας και σκεφτόμαστε από ‘’πού θα κόψουμε’’ για να βγει.

Μόνο μέσα από τον συλλογικό, οργανωμένο, διεκδικητικό αγώνα μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, κόντρα στον πραγματικό εχθρό που τις ρημάζει: την εγκληματική πολιτική του κέρδους.

Καλούμε όλες τις γυναίκες στο Λασίθι να οργανωθούν στα Σωματεία τους σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς, να συμμετέχουν στις Ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ.

Δεν θα κάτσουμε να περιμένουμε σε κάθε γωνία τα νέα Τέμπη. Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα για την πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για εμάς τις ίδιες, για τα παιδιά μας!

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!

ΓΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΛΗΜΜΑ.

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΑ ΘΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΣΙΘΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28/02

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 12:00 ΜΜ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 12:00 ΜΜ

ΣΗΤΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 12:00 ΜΜ

22.02.2026

Ομάδα Γυναικών Αγίου Νικολάου, μέλος της ΟΓΕ