Hράκλειο:Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από λιμνοδεξαμενή στο Μοχό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τον ηλικιωμένο εντόπισαν περαστικοί

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μοχό του Δήμου Χερσονήσου, όταν άνδρας περίπου 90 ετών ανασύρθηκε νεκρός από λιμνοδεξαμενή.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν περαστικοί. Άμεσα σήμανε συναγερμός, ενημερώθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσανν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες για την ανάσυρση του άτυχου άνρα.

Τη σορό του ηλικιωμένου παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καστελίου. Για τα ακριβή αίτια θανάτου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος καταγόταν από γνωστή και δραστήρια οικογένεια του Μοχού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε μέσα στη λιμνοδεξαμενή παραμένουν άγνωστες. https://www.cretalive.gr/

Χανιά:Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και...

0
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε ο...

Βατσινά για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Γαζίου:...

0
"Κεραυνούς" από την βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά για...

politika-kritis-ad
Στο… πόδι η Πυροσβεστική για διπλή εστία φωτιάς σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο
Στ. Αρναουτάκης: Ζητάμε με τους Δημάρχους αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και διασφάλιση πόρων
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

Χανιά:Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. Τίτου στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Καλογερή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή πραγματοποίησε ο...

Βατσινά για το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Γαζίου: Η ισοπέδωση συνεχίζεται!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
"Κεραυνούς" από την βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά για...

Πλούσιες πασχαλινές δράσεις στα ΚΑΠΗ και τα ΚΗΦΗ του Δήμου Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αναλυτικά το πρόγραμμα Με αίσθημα αλληλεγγύης, δημιουργικότητας και διαγενεακής σύνδεσης,...

Χανιά:Η πρώτη επίσημη θεσμική συνάντηση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, κ. Τίτου, με τον Δήμαρχο Χανίων, Π. Σημανδηράκη,

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η πρώτη επίσημη θεσμική συνάντηση του Μητροπολίτη Κυδωνίας &...

