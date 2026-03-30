Hράκλειο:Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από λιμνοδεξαμενή στο Μοχό

Τον ηλικιωμένο εντόπισαν περαστικοί

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μοχό του Δήμου Χερσονήσου, όταν άνδρας περίπου 90 ετών ανασύρθηκε νεκρός από λιμνοδεξαμενή.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν περαστικοί. Άμεσα σήμανε συναγερμός, ενημερώθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσανν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες για την ανάσυρση του άτυχου άνρα.

Τη σορό του ηλικιωμένου παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καστελίου. Για τα ακριβή αίτια θανάτου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος καταγόταν από γνωστή και δραστήρια οικογένεια του Μοχού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε μέσα στη λιμνοδεξαμενή παραμένουν άγνωστες.