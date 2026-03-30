Στο… πόδι η Πυροσβεστική για διπλή εστία φωτιάς σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο

Στο πόδι τέθηκε η Πυροσβεστική στην Κρήτη για δύο φωτιές σε Μπαλί Ρεθύμνου και Τύλισο Ηρακλείου, οι οποίες εκδηλώθηκαν σε χορτολιβαδικές εκτάσεις και τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Κρήτη για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι εστίες φωτιάς εντοπίστηκαν στο Μπαλί Ρεθύμνου και στην Τύλισο Ηρακλείου, σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή επέκταση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και αποτελεσματική, με αποτέλεσμα οι φωτιές να τεθούν γρήγορα υπό έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωσή τους.

Τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.