Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα

Με τον Πρέσβη της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα Νίκολα Νεντέλκοβιτς συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στη Λότζια το πρωί της Δευτέρας 30/3.

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Πρόξενος της Σερβίας Ντέγιαν Μάτσκοβιτς, καθώς και ο Επίτιμος Πρόξενος της Σερβίας στην Κρήτη Νίκος Παπαδαντωνάκης, πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης «Δεν λησμονώ-Μια εικόνα, χίλιες λέξεις» στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου η οποία είναι αφιερωμένη στις θηριωδίες του ναζισμού και του φασισμού σε Σερβία και Ελλάδα κατά την περίοδο της Κατοχής και συνδιοργανώνεται από την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Ελλάδα, το Επίτιμο Προξενείο της Δημοκρατίας της Σερβίας στην Κρήτη, το Δήμο Ηρακλείου και το Ίδρυμα «Δεν Λησμονώ Γεώργιος Α. Καραμάνος».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, αναφέρθηκε στην ιστορική συμπόρευση και τους κοινούς αγώνες των δύο λαών στο παρελθόν και κατά τον 20ο αιώνα, και δήλωσε ότι η πολιτική της Δημοτικής Αρχής, πέρα από τη συντήρηση της ιστορικής μνήμης, αποσκοπεί και στην τροφοδότηση και αναζωπύρωσή της. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026 στη στοά Μακάσι ο χώρος μνήμης για τα θύματα που ναζισμού που εκπατρίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι η Δημοτική Αρχή είναι συμπαραστάτης στο ζήτημα που έχει να κάνει με τα μαρτυρικά χωριά και τη διεκδίκηση των επανορθώσεων που επιδιώκεται από συγκεκριμένους φορείς.

Την ατζέντα της συνάντησης απασχόλησαν επίσης θέματα κοινού ενδιαφέροντος και επιβεβαιώθηκε και από τις δύο πλευρές η πρόθεση ενίσχυσης των σχέσεων συνεργασίας σε κάθε επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης ανταλλάχθηκαν εθιμοτυπικά δώρα.