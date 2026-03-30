ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Stop Violence Project: Η κοινωνία ενώνει δυνάμεις απέναντι στη βία κατά των γυναικών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» διοργανώνει την τελική, ανοικτή εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Προγράμματος PREVENT – Stop Violence Project.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στις 18:00, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (οδός Ανδρόγεω) και στη διάρκειά της ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρωτοβουλία «Ασφαλή Σημεία», ένα δίκτυο χώρων στην κοινότητα που προσφέρει άμεση αίσθηση ασφάλειας και καθοδήγηση προς υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και στη δημιουργία Ομάδων Γυναικών και Μικτών Ομάδων, που λειτουργούν ως πυρήνες ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των πολιτών.

Θα παρουσιαστούν, επίσης, πρωτοβουλίες, συνεργασίες και καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Έργου, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ασφάλειας και υποστήριξης για γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Θα ακολουθήσει συζήτηση για τη δράση του Φορέα «Women say no to violence» και το πώς προσπάθησε να κινητοποιήσει τις γυναίκες τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνέχιση και ενίσχυση αντίστοιχων δράσεων, με στόχο μια κοινωνία χωρίς βία και αποκλεισμούς.

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΙΡΗ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ

