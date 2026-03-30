Ορκωμοσία 2 νέων μόνιμων υπαλλήλων καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πραγματοποιήθηκε από το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό η ορκωμοσία δύο νέων μόνιμων Δημοτικών Υπαλλήλων παρουσία των αρμόδιων Αντιδημάρχων Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη και Καθαριότητας Γιώργου Τσαγκαράκη το πρωί της Δευτέρας 30/3 στη Λότζια.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις Αποστολία Κρικέλη (ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) και Χριστιάννα Χριστοφορίδου (ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων) που τοποθετούνται στο Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και οι οποίες διορίζονται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 7Κ/2026.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Γιώργος Αγριμανάκης και ο Γιώργος Τσαγκαράκης καλωσόρισαν στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου τις νέες υπαλλήλους και τους ευχήθηκαν υγεία και καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα.

