Hράκλειο:Περσέας και Μέδουσα Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη στο ΠΣΚΗ

Σάββατο 13, Κυριακή 14, Σάββατο 20, Κυριακή 21, Δευτέρα 22 και Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Σε συμπαραγωγή με την Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη, το ΠΣΚΗ παρουσιάζει τον Περσέα και Μέδουσα, την πιο παραμυθένια ιστορία της μυθολογίας μας.

Η παράσταση, σε κείμενο και σκηνοθεσία της αγαπημένης των παιδιών – και όχι μόνο – Κάρμεν Ρουγγέρη φωτίζει τον παραμυθένιο μύθο με ποιητικό λόγο και συναρπαστική δράση, μέσα από τις ονειρεμένες εικόνες της Χριστίνας Κουλουμπή, τις δυναμικές χορογραφίες του Πέτρου Γάλλια και τις εμπνευσμένες μουσικές επιλογές του Αντώνη Δελαπόρτα. Οι στίχοι των τραγουδιών είναι του Ανδρέα Κουλουμπή.

Ηθοποιοί με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γκράτσια Βατικιώτη, Κάλλια Δακανάλη, Φοίβος Κανάς, Γιάννης Καρουζάκης, Άννα Κώτη, Φίλιππος Μωραϊτης, Θανάσης Τσεκούρας.

Προπώληση Εισιτηρίων

Η προπώληση των εισιτηρίων αξίας 12€ (ενήλικες) και 8€ (παιδιά) συνεχίζεται και το κοινό μπορεί να τα προμηθευτεί από:

– Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247)

– Την ticketservices.gr, .

– Το ΠΣΚΗ, πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.

Χορηγοί

• Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: AEGEAN Airlines

• Επίσημος Χορηγός Φιλοξενίας: Economou Hotels-Galaxy Hotel | ΑΒΑΤΟΝ RESORT & SPA

• Επίσημος Χορηγός Οδικών Μεταφορών: Union Coach Services

• Επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών: Minoan Lines

• Επίσημος Χορηγός Εκπαίδευσης: ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ

• Υποστηρικτές Φιλοξενίας: Καραταράκης Hotel & Restaurants | ASTORIA CAPSIS HOTEL | Metaxas Hospitality Group

• Χορηγοί: Πλαστικά Κρήτης Α.Ε | COCA COLA |ΣΥΦΑΚ Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης | Χαλκιαδάκης Α.Ε. | Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο | Τεχνομηχανική

• Επίσημος Χορηγός Πιστοποιήσεων: TUV AUSTRIA

• Χορηγός ασφάλειας και υγείας: ERGOPROLIPSIS

• Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ 3 | ΕΡΤ Ηράκλειο | ΕΡΤ Χανιά

Video: https://www.youtube.com/watch?v=upVN7MA6lf4