Hράκλειο:Συναυλία Αγάπης για τη μικρή Μιχαέλα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στον Κινηματογράφο Αστόρια

Μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία αγάπης και αλληλεγγύης διοργανώνεται τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, στον Κινηματογράφο Αστόρια, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση άπορης οικογένειας και ειδικότερα της μικρής Μιχαέλας, ενός τρίχρονου κοριτσιού που αντιμετωπίζει σοβαρό και άμεσο κίνδυνο απώλειας της όρασής της.

Η μικρή Μιχαέλα πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας στην όραση και απαιτείται να υποβληθεί σε σειρά εξειδικευμένων και ιδιαίτερα κοστοβόρων ιατρικών επεμβάσεων, οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για να διασωθεί η όρασή της. Το οικονομικό βάρος για την οικογένεια είναι δυσβάσταχτο και η στήριξη της κοινωνίας κρίνεται απαραίτητη.

Η συναυλία πραγματοποιείται με τη σημαντική αρωγή του ιδιοκτήτη του Κινηματογράφου Αστόρια, κ. Κώστα Χατζάκη, ενώ όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς, προσφέροντας τη μουσική τους για έναν σκοπό ζωής.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 20:30, ενώ η είσοδος είναι 10€.

Το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση της μικρής Μιχαέλας και την κάλυψη των απαραίτητων ιατρικών εξόδων.

Καλλιτέχνες που συμμετέχουν:

Σύνθεση Ζωής – Ορχήστρα ΑΜΕΑ Ωδείου Δήμου Ηρακλείου
Κλώντζας Μιχάλης
Κρητικού Τερέζα
Μαυραειδής Ηλίας
Παπαδάκης Μάνος
Σαριδάκης Κώστας & Γιώργος
Σπυροπούλου Μυρτώ
Φραγκιαδάκη Χαρούλα

Ορχήστρα – Μουσικοί:

Παπαδάκης Κωνσταντίνος – μουσική επιμέλεια & πιάνο
Γιασλακιώτης Αποστόλης – ηλεκτρική κιθάρα
Κοντάκης Γιάννης – μπάσο
Λυγεράκης Γιώργος – λαούτο
Μοσχονάς Νίκος – τύμπανα
Οικονομέας Νίκος – κλαρίνο
Πάγκαλος Μιχάλης – μπάσο
Κριτσωτάκης Μανώλης – μπάσο
Τριανταφύλλου Δημήτρης – μπουζούκι
Φραντζεσκάκης Πολύδωρος – τύμπανα
Gonzalez Carlos – σαξόφωνο

Παρουσίαση εκδήλωσης: Κώστας Ηλιάκης

Χορηγοί επικοινωνίας της φιλανθρωπικής συναυλίας είναι τα μέσα: Creta Live News, Music Club 105.8, Kiss FM 96.1 και Alpha News 106.2, τα οποία στηρίζουν ενεργά την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η διοργάνωση απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους συμπολίτες να δώσουν το «παρών» σε μια βραδιά μουσικής, αγάπης και ανθρωπιάς, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η συλλογική προσφορά μπορεί να χαρίσει ελπίδα εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία.

Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Θανατηφόρα εκτροπή οχήματος στα Καπετανιανά!
Επόμενο άρθρο
Νυκτερινό Καταφύγιο Αστέγων Δήμου Χανίων: Σε 24ωρη λειτουργία σήμερα, Δευτέρα 19/01,λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
