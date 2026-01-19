Νυκτερινό Καταφύγιο Αστέγων Δήμου Χανίων: Σε 24ωρη λειτουργία σήμερα, Δευτέρα 19/01,λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, εκτάκτως σήμερα, Δευτέρα 19/01/2026, και όλο το εικοσιτετράωρο θα παραμείνει ανοικτό το Νυκτερινό Καταφύγιο Αστέγων του Δήμου Χανίων, για τους άστεγους συμπολίτες μας.

Γνωστοποιείται επίσης ότι το Δημαρχείο Χανίων θα παραμείνει ανοικτό.

Συνιστάται στους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους, που προέρχονται από την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της Ε.Μ.Υ. και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr