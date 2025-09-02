Hράκλειο:Ξεκινά το «2ο Little Hands Festival» στον περιβάλλοντα χώρο του Παγκρητίου σταδίου με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου

Το 2ο Φεστιβάλ Βρεφικής & Παιδικής Διατροφής «Little Hands Festival» επιστρέφει και πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Σεπτεμβρίου στον περιβάλλοντα χώρο του Παγκρητίου Σταδίου. Με ώρες λειτουργίας από τις 10:00 έως τις 13:30 και από τις 16:00 έως τις 21:30 και ελεύθερη είσοδο για όλους, οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ υπόσχονται δύο ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, γνώση και αξέχαστες εμπειρίες για όλη την οικογένεια.

Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Little Hands, την Περιφέρεια Κρήτης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου- Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, την Ένωση Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Κρήτης, την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου, το Σύλλογο Εκπαιδευτικών “Δ. Θεοτοκόπουλος” και το Σύλλογο Παιδαγωγών – Εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού.

Το Φεστιβάλ προσφέρει δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες όπως:

● Δημιουργικά εργαστήρια: μαγειρική, εικαστικά, messy play, θεατρικό παιχνίδι, yoga, μουσικοκινητική.

● Επιστημονικές ομιλίες για γονείς και παιδιά από διατροφολόγους, ψυχολόγους και παιδαγωγούς.

● Δράσεις πρόληψης: η κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου της Περιφέρειας Κρήτης με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου θα πραγματοποιεί δωρεάν προληπτικό έλεγχο στους μικρούς επισκέπτες.

Το Σάββατο βράδυ, οι σχολές χορών “Ερωτοκρήτες” θα παρουσιάσουν μια αυθεντική Κρητική βραδιά, με τη συνοδεία των συγκροτημάτων του Μανώλη Καλυκάκη και του Γιάννη Μαρτσάκη. Την Κυριακή, οι αγαπημένοι Burger Project επιστρέφουν για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους, κλείνοντας το φεστιβάλ με ένα αξέχαστο πάρτι. Επίσης θα είναι παρών και τις δύο ημέρες για να ψυχαγωγήσει τα παιδιά με δράσεις και παιχνίδια, ο σούπερ ήρωας της Διατροφής, παντοδύναμος «Μπρόκομαν».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το Χαμόγελο του Παιδιού θα συμμετέχει με δημιουργικές δράσεις, Σχολικό Παζάρι Ενίσχυσης και συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τις οικογένειες που στηρίζει.

Το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ομιλιών επισυνάπτεται σε μορφή κειμένου και εικόνας, ώστε οι επισκέπτες να οργανώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:

littlehandsfestival.gr | festival@littlehandsblw.com

Instagram: @littlehandsfestival | Facebook: Little Hands Festival