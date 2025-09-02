ΟΠΕΚΕΠΕ: Aυτός είναι ο χάρτης των παράνομων ΦΠΑ ανά περιφέρεια – Πρωταθλήτρια η Κρήτη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δόθηκε στη δημοσιότητα ο χάρτης που αποτυπώνει αναλυτικά τις περιφέρειες στις οποίες εντοπίστηκαν τα 1.036 ΑΦΜ που αποδείχθηκε ότι εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του Οργανισμού.

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε. Η Κρήτη παρουσιάζει το αρνητικό ρεκόρ των 850 ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, με συνολικό ποσό που άγγιξε τα 17.234.459,85 ευρώ (από τα 22,6 που συνολικά καταλογίστηκαν σε όλη τη χώρα).

Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα αστυνομικής έρευνας στην υπόθεση ανακοίνωσε στις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Θεσσαλονίκη.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία», είπε αρχικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας πως καθήκον της κυβέρνησης είναι να προλαμβάνει τέτοιες καταστάσεις. «Η νομιμότητα και η ασφάλεια είναι καθήκον της πολιτείας», υπογράμμισε.

Αρνητική πρωτιά καταγράφει η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προκύπτει από τον χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, στο νησί εντοπίστηκαν τα 850 από τα 1.036 ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις και που εισέπραξαν τα 17 από τα 22. εκατ. ευρώ των επιδοτήσεων.

Στη Δυτική Μακεδονία, μόλις 7 ΑΦΜ εισέπραξαν παράνομα πάνω από 1,34 εκατ. ευρώ, με μόλις ένα εξ αυτών να έλαβε λιγότερο από 20.000.

Ειδικότερα, από τα 1.036 ΑΦΜ, τα 343 έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις άνω των 20.000 ευρώ, ενώ τα 693 κάτω των 20.000 ευρώ. Οι περιουσίες των κατόχων των ΑΦΜ, που παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας έχουν δεσμευτεί, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Πώς κατανέμονται τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ανά περιφέρεια:

Κρήτη:

Θετικό Αποτέλεσμα: 850

Άνω των 20,000 ευρώ: 273

Κάτω των 20,000 ευρώ: 577

Σύνολο Ποσό Θετικών: 17.234.489,85 €

Δυτική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 7

Άνω των 20,000 ευρώ: 6

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 1.314.115,08 €

Αττική:

Θετικό Αποτέλεσμα: 46

Άνω των 20,000 ευρώ: 13

Κάτω των 20,000 ευρώ: 33

Σύνολο Ποσό Θετικών: 761.250,80 €

Κεντρική Μακεδονία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 53

Άνω των 20,000 ευρώ: 17

Κάτω των 20,000 ευρώ: 36

Σύνολο Ποσό Θετικών: 996.419,83 €

Θεσσαλία:

Θετικό Αποτέλεσμα: 20

Άνω των 20,000 ευρώ: 9

Κάτω των 20,000 ευρώ: 11

Σύνολο Ποσό Θετικών: 989.278,52 €

Πελοπόννησος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 5

Άνω των 20,000 ευρώ: 1

Κάτω των 20,000 ευρώ: 4

Σύνολο Ποσό Θετικών: 64.108,36 €

Στερεά Ελλάδα:

Θετικό Αποτέλεσμα: 22

Άνω των 20,000 ευρώ: 7

Κάτω των 20,000 ευρώ: 15

Σύνολο Ποσό Θετικών: 341.217,46 €

Νότιο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 12.941,07 €

Ήπειρος:

Θετικό Αποτέλεσμα: 4

Άνω των 20,000 ευρώ: 3

Κάτω των 20,000 ευρώ: 1

Σύνολο Ποσό Θετικών: 228.353,99 €

Ιόνια Νησιά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 2

Κάτω των 20,000 ευρώ: 0

Σύνολο Ποσό Θετικών: 40.950,39 €

Βόρειο Αιγαίο:

Θετικό Αποτέλεσμα: 2

Άνω των 20,000 ευρώ: 0

Κάτω των 20,000 ευρώ: 2

Σύνολο Ποσό Θετικών: 27.173,35 €

Συνολικά:

Θετικό Αποτέλεσμα: 1.036

Άνω των 20,000 ευρώ: 343

Κάτω των 20,000 ευρώ: 693

Σύνολο Ποσό Θετικών: 22.667.522,17 €

Οι πέντε μέθοδοι της απάτης

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τις πέντε μεθόδους απάτης που χρησιμοποιήθηκαν, με βάση την έρευνα της ΕΛΑΣ και είναι οι εξής:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Οι στόχοι της ομάδας θα είναι η συνεχής επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων, την εξέταση της δραστηριοποίησης των εγκληματικών ομάδων που έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη των επιδοτήσεων και τον προσδιορισμό μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής τους.

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη καταλήγοντας ότι «η νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».

Οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη

• «Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία.

• Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων.

• Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα.

• Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.

• Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι ΔΙΚΟ μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά στην υπόθεση…

μετά από συσκέψεις και επικοινωνίες των συναρμόδιων Υπηρεσιών, ΕΛ.ΑΣ, ΑΑΔΕ και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, με εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Επίσης, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι, λοιπόν, από τον εποπτεύοντα, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη Δ.Α.Ο.Ε. | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των ετών 2019 – 2024.

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

1. εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,

2. κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

3. κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

4. ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες.

Θα σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία, απολύτως τυπικά και θεσμικά, ωστόσο κρίσιμα για τη νομιμότητα, διαφάνεια και προστασία των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων.

1. Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025.

2. Με την έγκριση του Εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

Σημειώνουμε ότι από τους Α.Φ.Μ., που προέκυψαν με την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας – απάτης. Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:

οπε

Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

• Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

• Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

• Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

• Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

• Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.

Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

• Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

• Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

• Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.

Σας ευχαριστώ».

Πηγή: protothema.gr