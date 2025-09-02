ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης η συντήρηση-ανακατασκευή των γηπέδων τένις του Ομίλου Αντισφαίρισης Σητείας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Την σύμβαση με προϋπολογισμό 64.000 χιλ. ευρώ για την ανακαίνιση και ανακατασκευή των γηπέδων τένις του Ομίλου Αντισφαίρισης Σητείας, ιδιοκτησίας Δήμου Σητείας, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης που συνυπέγραψε ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, παρόντες ήταν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής και ο Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων-δόμησης Στέλιος Σπυριδάκης.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
Στο ανατολικό γήπεδο, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και ρηγματώσεις, προβλέπεται η ανακατασκευή του και πιο συγκεκριμένα:

-Προσεκτική αποξήλωση του εξοπλισμού αντισφαίρισης και του υφιστάμενου ακρυλικού υποστρώματος και καθαίρεση της υφιστάμενης στρώσης σκυροδέματος.

-Σχεδιασμός κατάλληλης κλίσης για τη διευθέτηση των ομβρίων και ασφαλτόστρωση του γηπέδου.
-Εξομάλυνση ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας με στρώσεις κατάλληλου γαλακτώματος (primer), εφαρμογή ακρυλικής βαφής και τελική διαγράμμιση του γηπέδου.

-Επανατοποθέτηση υφιστάμενου εξοπλισμού αντισφαίρισης (βάσεις, ορθοστάτες, φιλέ).
Στα υπόλοιπα γήπεδα, τα οποία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, προβλέπονται εργασίες ανακαίνισής τους και πιο συγκεκριμένα:

-Αποξήλωση του εξοπλισμού αντισφαίρισης, επιμελής καθαρισμός και εφαρμογή επισκευαστικού στις τοπικές ρηγματώσεις
-Εξομάλυνση με στρώσεις κατάλληλου γαλακτώματος (primer), εφαρμογή ακρυλικής βαφής και τελική διαγράμμιση του γηπέδου.
-Επανατοποθέτηση υφιστάμενου εξοπλισμού αντισφαίρισης (βάσεις, ορθοστάτες, φιλέ).

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
