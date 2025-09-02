Λασίθι:Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης η συντήρηση-ανακατασκευή των γηπέδων τένις του Ομίλου Αντισφαίρισης Σητείας

Την σύμβαση με προϋπολογισμό 64.000 χιλ. ευρώ για την ανακαίνιση και ανακατασκευή των γηπέδων τένις του Ομίλου Αντισφαίρισης Σητείας, ιδιοκτησίας Δήμου Σητείας, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης που συνυπέγραψε ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, παρόντες ήταν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής και ο Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων-δόμησης Στέλιος Σπυριδάκης.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Στο ανατολικό γήπεδο, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και ρηγματώσεις, προβλέπεται η ανακατασκευή του και πιο συγκεκριμένα:

-Προσεκτική αποξήλωση του εξοπλισμού αντισφαίρισης και του υφιστάμενου ακρυλικού υποστρώματος και καθαίρεση της υφιστάμενης στρώσης σκυροδέματος.

-Σχεδιασμός κατάλληλης κλίσης για τη διευθέτηση των ομβρίων και ασφαλτόστρωση του γηπέδου.

-Εξομάλυνση ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας με στρώσεις κατάλληλου γαλακτώματος (primer), εφαρμογή ακρυλικής βαφής και τελική διαγράμμιση του γηπέδου.

-Επανατοποθέτηση υφιστάμενου εξοπλισμού αντισφαίρισης (βάσεις, ορθοστάτες, φιλέ).

Στα υπόλοιπα γήπεδα, τα οποία είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, προβλέπονται εργασίες ανακαίνισής τους και πιο συγκεκριμένα:

-Αποξήλωση του εξοπλισμού αντισφαίρισης, επιμελής καθαρισμός και εφαρμογή επισκευαστικού στις τοπικές ρηγματώσεις

-Εξομάλυνση με στρώσεις κατάλληλου γαλακτώματος (primer), εφαρμογή ακρυλικής βαφής και τελική διαγράμμιση του γηπέδου.

-Επανατοποθέτηση υφιστάμενου εξοπλισμού αντισφαίρισης (βάσεις, ορθοστάτες, φιλέ).