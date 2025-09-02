Δήμος Ρεθύμνης:Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του Κέντρου Κοινότητας.

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ. Ρεθύμνης και η αρμόδια αντιδήμαρχος Δρ. Άννα Ελευθεριάδου- Γκίκα, στο πλαίσιο της στήριξης οικογενειών που δοκιμάζονται οικονομικά, διοργανώνουν δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες ευάλωτων συμπολιτών μας, ενόψει και της νέας σχολικής χρονιάς.

Η πρωτοβουλία αυτή διενεργείται από το Κέντρο Κοινότητας και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις βιβλιοπωλείων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα ξεκινήσει το σχολείο χωρίς την απαραίτητη γραφική ύλη.

Οι πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην παραπάνω δράση, μπορούν να προσφέρουν τα παρακάτω καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη όπως:

 τσάντες,

 τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής,

 μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες,

 μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, νερομπογιές,

 κασετίνες, χάρακες, γεωμετρικά όργανα και όλα όσα χρειάζονται οι μαθητές για το σχολείο τους.

Τα παραπάνω είδη θα συγκεντρώνονται στα σχετικά «καλάθια Αλληλεγγύης» από την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και για όλο το μήνα, στα παρακάτω σημεία σταθμούς:

 Δημαρχείο Ρεθύμνου (Λ. Κουντουριώτη 80-ισόγειο)

 Δομή Κέντρου Κοινότητας (Γερακάρη 61-63)

 Βιβλιοπωλείο «Κλαψινάκης» (Μαρκ. Πορτάλιου 33, Ηγ. Γαβριήλ 59, Ατσιπόπουλο)

 Βιβλιοπωλείο «Σελίδα» (Κουντουριώτου 132, Μοάτσου 20, Σταυρωμένος)

 Βιβλιοπωλείο «Στέλιου Δασκαλάκη» (Βοσπόρου 6)

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας, θα παραλαμβάνουν τα σχολικά είδη, τα οποία θα διανεμηθούν στη συνέχεια στις ωφελούμενες οικογένειες, μέσω των προγραμμάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν ν’ απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας:

 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: Από τις 8:00πμ έως τις 16:00μμ

 Τρίτη, Πέμπτη: Από τις 8:00πμ έως τις 18:00μμ.

Στα τηλέφωνα: 2831341 250, -255, -256, -257, -260, -207

Ευελπιστούμε στην έμπρακτη στήριξη της προσπάθειάς μας, ώστε όλοι οι μαθητές να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με αισιοδοξία και τα απαραίτητα εφόδια..

Με την προσφορά και την αλληλεγγύη όλων μας, ΜΠΟΡΟΥΜΕ να κάνουμε τη διαφορά!!