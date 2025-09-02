Υπόμνημα αιτημάτων προς τον Κ. Πρωθυπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης από την Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης

Η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης απέστειλε στον πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη με κοινοποίηση στον Υπουργό κ. Τσιάρα το παρακάτω υπόμνημα με τα αιτήματα του κλάδου:

………………………………………………………………………..

Θέμα: Υπόμνημα αιτημάτων προς τον Κ. Πρωθυπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας καταθέτουμε το παρακάτω υπόμνημα που αποτελεί και το τελευταίο έγγραφο επικοινωνίας με την Κυβέρνηση σας καθώς έχουν προηγηθεί δια ζώσης επικοινωνίες με την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και τον ίδιο τον κύριο Υπουργό ενώ έχουν σταλεί και γραπτώς τα αιτήματα μας από 21.7.2025. Από την όλη επικοινωνία με το Υπουργείο μέχρι τώρα έχουμε εισπράξει μόνο διαβεβαιώσεις «καλών προθέσεων» από τις οποίες καμιά δεν έχει υλοποιηθεί. Σας ενημερώνουμε λοιπόν και ζητούμε από σας πράξεις και όχι λόγια.

Τα αιτήματα μας αφορούν:

1. Την καταβολή όλων των νόμιμων πληρωμών που ενώ έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα:

• Εκκαθάριση των Βιολογικών του μέτρου 11 (2022-2025) για τους δικαιούχους κτηνοτρόφους (έπρεπε να έχουν πληρωθεί από τον Ιούνιο)

• Την πληρωμή του Αμάλθεια που σε λίγο συμπληρώνει 3 χρόνια από την ανακοίνωσή του και ακόμα δεν έχει δοθεί στους νησιώτες κτηνοτρόφους

• Την πληρωμή (de minimis)έστω και του ελάχιστου ποσού που ανακοινώθηκε για την Κρήτη.

• Την πληρωμή της προκαταβολής των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για το 2025 στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου όπως κάθε χρόνο .

2. Την γρήγορη ολοκλήρωση των ελέγχων των νέων εντάξεων στην Βιολογική Κτηνοτροφία και την πληρωμή των δικαιούχων. Το πρόγραμμα υποχρέωσε τους κτηνοτρόφους να υπογράψουν σύμβαση με πιστοποιητικό φορέα από τον Ιούνιο του 2024 για να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και 14 μήνες μετά δεν έχουν πληρωθεί

3. Την διαβεβαίωση ότι η κατάργηση της Τεχνικής Λύσης δεν θα συμπαρασύρει τις ενισχύσεις των κτηνοτρόφων της Κρήτης οι οποίοι μη έχοντας κατά τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιλέξιμους βοσκοτόπους θα βρεθούν σε αδυναμία να εισπράξουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Αυτό που ζητάμε είναι δεσμευτούν οι πόροι που εισπράττει η κτηνοτροφία της Κρήτης και μετά το πέρας των ελέγχων να μοιραστούν στους δικαιούχους.

4. Συμμετοχή στην συζήτηση για την Νέα ΚΑΠ & τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης: Τόσα χρόνια οι απόψεις μας ως ανθρώπων της παραγωγής δεν ακουγόταν σε τεχνικά ζητήματα που μας αφορούν. Παρ’ ότι μετά από αίτημα μας, υπήρξε

διαβεβαίωση από την πλευρά του κυρίου Υπουργού, ότι θα κληθούμε να συμμετάσχουμε σε τεχνικές επιτροπές που μας αφορούν, δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμμιά πρόσκληση.Σαν τέτοια επιτροπή είχαμε προσδιορίσει την ομάδα μελέτης και κατάρτισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (κάτι που είναι και άμεσο), αλλά και την συμμετοχή μας στις συνομιλίες για την σύνταξη προτάσεων για το νέο στρατηγικό σχέδιο ( ΝΕΑ ΚΑΠ) από το 2027 και μετά.

5. Το σταμάτημα της στοχοποίησης της κτηνοτροφίας της Κρήτης, η οποία είναι υπαρκτή και σημαντικότατη. Στηρίζεται μάλιστα στις ντόπιες φυλές και αναπτύσσεται σε ισορροπία με το περιβάλλον παράγοντας τρόφιμα υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας.

Η κτηνοτροφία της Κρήτης δεν είναι κτηνοτροφία των ξενικών προβάτων που κατά εκατοντάδες χιλιάδες εισάγονται τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας και διαβιούν σε ενσταυλισμένη μορφή με αποτέλεσμα οι βοσκότοποι στις περιοχές αυτές να μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη κάθε καλοκαίρι.

Η παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων δυστυχώς για μας τους πραγματικούς κτηνοτρόφους υπάρχει, υπάρχει σε όλη την χώρα και στην Κρήτη. Εμείς πρώτοι ζητούμε τους ελέγχους, στην Κρήτη και σε όλη την χώρα, ώστε τα χρήματα που δικαιούνται οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Όμως δεν δεχόμαστε την βολική στοχοποίηση που αποσιωπά:

• Ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ονόμασε τα βοσκοτόπια μας μη επιλέξιμα καιμας έδωσε στρέμματα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας για να εισπράξουμε τις επιδοτήσεις που παίρναμε στο παρελθόν, δίδοντας την εικόνα ότι τάχα εμείς δηλώνουμε βοσκοτόπια εκτός Κρήτης.

• Ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονομάσει δάση (;) εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην Κρήτη!!

• Ότι οι επιδοτήσεις στην Κρήτη προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό από μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που έκαναν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης από την Ηπειρωτική χώρα.

Κύριε Πρωθυπουργέ

Ο κλάδος μας βρίσκεται σε απόγνωση και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται ήδη στο δρόμο για να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους. Όταν καθυστερεί μια πληρωμή σε μια περίοδο που δεν υπάρχει παραγωγή δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τα έξοδα της κτηνοτροφίας. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία πλέον

Ζητούμε την παρέμβαση σας ώστε:

• Να γίνουν άμεσα όλες οι πληρωμές που έχουν καθυστερήσει με ευθύνη του Υπουργείου.

• Να τελειώνουν γρήγορα οι έλεγχοι και να μεταφερθούν οι ενισχύσεις στους πραγματικούς δικαιούχους.

• Να διασφαλίσετετις ενισχύσεις που δικαιούμαστε ανεξάρτητα Τεχνικής Λύσης.

• Να γίνουν αποδεκτά ως επιλέξιμοι βοσκότοποι, τα γύρω στα 2 εκατομμύρια στρέμματα που σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρεί δάσος.

• Να στηριχθεί η ντόπια κτηνοτροφία της Κρήτης με έναν διαφορετικό τρόπο ενισχύσεων που θα λαμβάνει υπόψιν το υπερδιπλάσιο κόστος παραγωγής σε σχέση με την κτηνοτροφία της ηπειρωτικής χώρας

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μη έχοντας άλλη επιλογή οι Κτηνοτρόφοι της Κρήτης μέσα από τα συλλογικά μας όργανα αποφασίσαμε κινητοποιήσεις που θα είναι διαρκείς και κλιμακούμενες. Μόνο η ικανοποίηση των αιτημάτων μας θα αλλάξει τις αποφάσεις μας.

Η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή

Τριανταφυλλάκης Λευτέρης Πρόεδρος Ηράκλειο

Πατένας Γιώργης Πρόεδρος Ρέθυμνο

Βάμβουκας Σπύρος Πρόεδρος Ρέθυμνο

Πετράκης Χρήστος Πρόεδρος Λασίθι

Βερυκάκης Γιάννης Πρόεδρος Χανιά

Γαβαλάς Γιώργης Αγ. Θωμάς

Παπαδαντωνάκης Μανώλης Γεράκι

Φρογάκης Κωστής Βορίζα

Σηφακης Γιώργης Γέργερη

Νικος Λυδάκης Κρουσώνας

Γιαννης Καργάκης του Κώστα Βορίζα

Αστρινός Αλεξάκης Αμουργέλλες

Γαλανός Γιάννης Καστέλι

Μαλλιαράκης Σταύρος Μπαλί

Ανδρεαδάκης Μιχάλης Σοκαράς

Καπελάκης Μανόλης Άνω Ασίτες

Χαμαλάκης Αριστείδης Χερσόνησος

Φαζάκης Νίκος Χερσόνησος

Μπορμπουδάκης Νίκος Ασκοί

Πεδιώτης Νίκος Αχλάδα

Κουκιαδάκης Σταύρος Μαλεβίζι

Μαλλιαράκης Μανόλης Γόρτυνα

Βαρδιάμπασης Σοφοκλής του Γεωργίου Αγιά

Κλάδος Κώστας Μυλοπόταμος

Παρασύρης Στέλιος του Δημητρίου Μυλοπόταμος

Κουτάντος Μιχάλης του Ευριπίδη Αξός

Αφορδακός Μανώλης Λασίθι

Χριστοφάκης Χαράλαμπος Λασίθι

Περβολάρης Νικόλαος Λασίθι

Φαρσάρης Μιχάλης Λασίθι

Δεμέτζος Κωνσταντίνος Λασίθι

Μπραός Γιάννης Χανιά

Πισαδάκης Γιώργης Χανιά