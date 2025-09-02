ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Σε κλίμα συγκίνησης το ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στο Κοιμητήριο του Γαλατά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, στο Κοιμητήριο του Γαλατά, το ετήσιο μνημόσυνο του καταξιωμένου παγκοσμίως, Χανιώτη μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Στην τελετή μνήμης, τον Δήμο Χανίων εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ενώ παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Μανώλης Καραγιαννάκης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, ο Βουλευτής Χανίων, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γ. Μαλανδράκης, μέλη της οικογένειας του μουσικοσυνθέτη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και πλήθος κόσμου.

Της επιμνημόσυνης δέησης ακολούθησε συμβολική κατάθεση λουλουδιών, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων απέδωσε τραγούδια στη μνήμη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Η σεμνή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο πατρικό σπίτι των Θεοδωράκηδων στον Γαλατά.

Το δεύτερο μέρος των εκδηλώσεων μνήμης θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, με την κεντρική εκδήλωση και το πολιτικό μνημόσυνο. Ειδικότερα, στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάλο Αρσενάλι ξενάγηση στην έκθεση φωτογραφίας: «Μίκης Θεοδωράκης 1925-2025. Με την απόσταση του χρόνου». Τέλος, θα ακολουθήσει στις 19.30 στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» η κεντρική ομιλία, από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, Αρχιμουσικό, Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Team Πολ. Κρήτης
