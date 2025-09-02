Αλ. Μαρκογιαννάκης εν όψει νέας σχολικής χρονιάς: «Συνεχίζουμε σταθερά την πολιτική προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών για τα σχολεία μας»

Τις έδρες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων επισκέφθηκε ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων για τη φετινή χρονιά.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης είχε συνάντηση με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας κ. Χρύσα Τερεζάκη και τον κ. Πρωτοπαπαδάκη ο οποίος αναπλήρωνε τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας και ενημερώθηκε εκτενώς για τις συνθήκες έναρξης του νέου σχολικού έτους. Σε σχέση με τις υποδομές, αυτό που τονίστηκε ήταν η συμβολή του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» στην ανακαίνιση 10 σχολικών μονάδων στα Χανιά, ενώ αναμένεται και συνέχεια παρεμβάσεων από το Υπουργείο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη συζήτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, στο ζήτημα της κάλυψης θέσεων διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες από τα νηπιαγωγεία μέχρι τα Λύκεια της Π.Ε. Χανίων.

Σημαντική χαρακτηρίστηκε ακόμα η θεσμοθέτηση Τμημάτων Ένταξης, τα οποία θα λειτουργούν μέσα στα υπάρχοντα τμήματα, ενισχύοντας την Παράλληλη Στήριξη των μαθητών στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής. Γενικά επισημάνθηκε ότι ο μεγάλος αριθμός μόνιμων προσλήψεων και αυτή τη χρονιά βοηθά πολύ, αφήνοντας λιγότερα κενά τα οποία θα καλυφθούν από τοποθετήσεις αναπληρωτών που ακολουθούν.

Ως προς αυτό, ο βουλευτής Χανίων επισήμανε ότι η πρόσληψη σχεδόν 10.000 νέων μόνιμων εκπαιδευτικών που ανακοινώθηκε και υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας θα καλύψει μεγάλο μέρος των οργανικών κενών:

«Επενδύουμε με συνέπεια στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για τα σχολεία μας και φέτος οι μόνιμοι διορισμοί είναι περισσότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας σωστά σχεδιασμένης πολιτικής που μετατρέπει τα δημοσιονομικά πλεονάσματα σε κοινωνικό κράτος, ενισχύοντας τις υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει στους πολίτες, χωρίς λαϊκισμούς και μεγάλα λόγια. Είναι δουλειά ουσίας που αναγνωρίζεται από τους πολίτες οι οποίοι βλέπουν στην πράξη και όχι σε διακηρύξεις ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησής μας», επισήμανε σχετικά ο βουλευτής Χανίων.