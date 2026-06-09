ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Η ασφαλής διεξαγωγή του Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026 του Δήμου Ηρακλείου στο επίκεντρο σύσκεψης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026 που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού, μετά και την καθιερωμένη σύσκεψη φορέων και υπηρεσιακών στελεχών που πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου στο δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω τη Δευτέρα 8/6.

Στόχος της σύσκεψης την οποία συντόνισε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ήταν η καταγραφή των αναγκών που προκύπτουν, καθώς και ο συντονισμός των φορέων και των Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου, για μια ακόμη χρονιά, να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν η υπεύθυνη οργάνωσης παραγωγής του Φεστιβάλ Κωνσταντίνα Χατζάκη, ο Παύλος Καπετανάκης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, η Ιωάννα Μπαλατσού από την Τροχαία Ηρακλείου, ο Μανώλης Καλαϊτζάκης από το ΕΚΑΒ, ο Μανόλης Κοσμαδάκης και ο Αντώνης Λεμονάκης από την Δημοτική Αστυνομία,

ο Δημήτρης Φραγκιαδάκης από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο Γιάννης Ψαλιδάκης και ο Γιώργος Καπετανάκης από την ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, ο Ιωάννης Πρινιωτάκης από την προσκοπική ομάδα πολιτικής προστασίας Ανατολικής Κρήτης, το στέλεχος της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Μύρων Καρνατινός, καθώς και τα στελέχη της Υπηρεσίας Καθαριότητας Γιώργος Κουτεντάκης και Καδιανή Σπανουδάκη.

Υπενθυμίζεται ότι το Φεστιβάλ που φέτος κλείνει έντεκα χρόνια ζωής, αποτελεί μια γιορτή του πολιτισμού που απευθύνεται σε όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους. Από τις 15 έως τις 28 Ιουνίου θα παρουσιαστούν περισσότερες από 135 εκδηλώσεις σε 69 σημεία στην πόλη και στην περιφέρεια του Δήμου, εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν εκατοντάδες καλλιτέχνες και μεγάλος αριθμός εθελοντών.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» εδώ: https://www.heraklionculture.gr/street-art-festival-2026/

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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