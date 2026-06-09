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Κοινή Δήλωση Προέδρων Επιμελητηρίου και Εμπορικού Συλλόγου Χανίων για τα Αποτελέσματα της Δημοπρασίας της Δημοτικής Αγοράς

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., κος Αντώνης Ροκάκης, και η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, κα Δώρα Κυριακάκη, σχετικά με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας για την εκμίσθωση των κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων, δηλώνουν από κοινού τα εξής:

«Τα αποτελέσματα της ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκμίσθωση 19 κενών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι δεν ήταν αβάσιμες οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει (07/04/26) εγκαίρως, ως Πρόεδροι του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, θεσμικά και δημόσια (με εκτενή μάλιστα κάλυψη από τα ΜΜΕ) κατά την ανοιχτή διαβούλευση με το δήμο Χανίων, σχετικά με τον κίνδυνο υπερβολικά υψηλών μισθωμάτων.

Το Επιμελητήριο και ο Σύλλογος είχαμε από μήνες προειδοποιήσει «πριν να είναι αργά» ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή με την εξάντληση κάθε νόμιμου μέσου, ώστε να τεθούν «δικλείδες ασφαλείας» με στόχο η αναγέννηση της Δημοτικής μας Αγοράς να μη συνοδευτεί από άδικες πιέσεις στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στην ευρύτερη εμπορική αγορά της πόλης, χωρίς βεβαίως να παραγνωρίζουμε τη νομική υποχρέωση της δημοτικής αρχής των Χανίων να εξασφαλίζει δίκαιο τίμημα για το ταμείο των δημοτών της.

Όλα αυτά τα κρίσιμα χρόνια για το μέλλον της Δημοτικής μας Αγοράς, ως θεσμικοί φορείς της Επιχειρηματικότητας και του Εμπορίου των Χανίων αποδείξαμε πολλές φορές στην πράξη τη στήριξή μας και στη δημοτική αρχή και ακόμη περισσότερο στους παλιούς επαγγελματίες της Αγοράς, εξασφαλίζοντας μάλιστα πρόσφατα και τη σημαντική τους οικονομική ενίσχυση με συνολικά €1.500.000 για να μπορέσουν να επανεγκατασταθούν στον ιστορικό χώρο, αφού ζημιώθηκαν με την υποχρεωτική διακοπή της εμπορικής τους λειτουργίας κατά την πολυετή περίοδο των εργασιών της ανακαίνισης.

Σήμερα, με αισιοδοξία διαπιστώνουμε ότι ο δήμος Χανίων βρίσκεται κοντά στην τεχνική ολοκλήρωση του αναγκαίου αναπτυξιακού έργου. Οι επιχειρηματίες των Χανίων συνεχίζουμε υπεύθυνα και συναινετικά να παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις, επιδιώκοντας σε στενή συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και τους συναδέλφους μας να συμβάλουμε ενεργά για να αποτελέσει ξανά η νέα Δημοτική Αγορά σημείο αναφοράς για την τοπική μας Οικονομία και Επιχειρηματικότητα.

Στο πιεστικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουμε στην τοπική μας Οικονομία και Κοινωνία, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να προσφέρει στην ισόρροπη ανάπτυξη των Χανίων η αξιόπιστη και ουσιαστική διαβούλευση από πλευράς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους παραγωγικούς φορείς.»

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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