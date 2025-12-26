Ίδρυμα Ευγενίδου: Βραβεύτηκε από την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων στο Ζάππειο

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και υψηλό συμβολισμό πραγματοποιήθηκε στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου η εκδήλωση μνήμης προς τιμήν του Εθνικού Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, που διοργάνωσε η Επιτροπή Ολυμπίων & Ζαππείου Κληροδοτήματος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τιμήθηκε για το διαχρονικό και σπουδαίο κοινωνικό του έργο το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς και ο Πρόεδρός του κ. Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, τόνισε ότι η εκδήλωση συμπίπτει με την ολοκλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και με τη δημοσίευση του νομοσχεδίου εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Ζάππειο, σηματοδοτώντας «το τέλος μιας δημιουργικής πορείας και την αρχή μιας νέας εποχής».

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε κομβικές δράσεις της θητείας του Δ.Σ., όπως:

• η αύξηση κατά 40% των εσόδων από τη μίσθωση αιθουσών και ο εκσυγχρονισμός της οικονομικής διοίκησης,

• η επανεκκίνηση της ιστορικής Αίγλης ενώ ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ενοικίαση της Όασης

• η ολοκλήρωση μελέτης για την οργάνωση της κυκλοφορίας οχημάτων,

• η έναρξη συνεργασίας με το Πράσινο Ταμείο για την ανάδειξη και συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου του Ζαππείου και των λόφων Αρδηττού και Άγρας,

• καθώς και η συστηματική καταγραφή της ιστορίας του Ζαππείου σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Βουλής και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς.

Η βράβευση του Ιδρύματος Ευγενίδου

Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής Βασίλης Κικίλιας απένειμε το βραβείο στο Ίδρυμα Ευγενίδου και στον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Στο πρόσωπο του κ Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη θα ήθελα να βλέπετε όλους αυτούς τους οραματιστές, τους ευεργέτες και τα ιδρύματα τους που είναι ψυχή και σώμα , κομμάτι της πατρίδας μας γιατί όταν η Ελληνική πολιτεία δεν άντεξε ,η δεν επαρκούσε, εκείνοι με γενναιοδωρία πρόσφεραν στα λιγότερο τυχερά από αυτούς κοινωνικά σύνολα.

Γνωρίζοντας τον κύριο Δημητριάδη Ευγενίδη, τον ξεχωρίζω γιατί δεν επιζητά φήμη ούτε δημοσιότητα ενώ διακρίνω τον άνθρωπο που με το έργο του στο Ίδρυμα , αγαπά αυτή τη χώρα και τα παιδιά της».

Το μήνυμα ευθύνης και συνέχειας

Μετά την επίδοση του βραβείου ο τιμώμενος κύριος Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης έλαβε το λόγο και τόνισε:

«H σημερινή διάκριση λειτουργεί για εμάς ως υπενθύμιση ότι η παρακαταθήκη του Ευγενίου Ευγενίδη δεν είναι ένα κεφάλαιο του παρελθόντος. Είναι ευθύνη συνέχειας.

Παραλαμβάνω αυτή τη βράβευση ως εντολή συνέχειας: να κρατήσουμε ζωντανό το νόημα της παρακαταθήκης με έργο ,περισσότερη γνώση & περισσότερη προοπτική.

Βιώνουμε σήμερα ταυτόχρονα τρεις μεγάλες μεταβάσεις: 1: Tεχνολογική με ψηφιοποίηση, αυτοματοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη. Αν οι δεξιότητες μείνουν πίσω, οι ανισότητες μεγαλώνουν. 2: περιβαλλοντική μετάβαση όπου η βιωσιμότητα και η ενεργειακή αλλαγή απαιτούν γνώση, εξειδίκευση και ανθρώπους που μπορούν να εφαρμόσουν λύσεις και 3: μετάβαση εμπιστοσύνης.

H ευεργεσία αποκτά νέο περιεχόμενο: γίνεται γέφυρα ανάμεσα στη γνώση και στην πράξη, ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην πραγματική ζωή, ανάμεσα στο “ξέρω” και στο “μπορώ”».

Κλείνοντας ο κ Δημητριαδης Ευγενίδης ευχαρίστησε «όλους όσοι εργάζονται για το Ίδρυμα Ευγενίδου και όλους όσοι στηρίζουν τις δράσεις του: συνεργάτες, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς».

Τιμητική διάκριση στη Μαρία Ευθυμίου

Τιμητική πλακέτα επιδόθηκε επίσης από τον πρόεδρο Γεώργιο Παπαναστασίου, την αντιπρόεδρο Μαριάνθη Καφέτζη και το μέλος του ΔΣ του Ζαππείου Κατερίνα Πετρίτση Μουράντ στην Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Μαρία Ευθυμίου η οποία καταχειροκροτήθηκε κατά την ομιλία της με θέμα:

«Χτίζοντας ένα καινούριο εθνικό κράτος: Η συμβολή των Εθνικών Ευεργετών στη ζωή της Ελλάδας»

Η κορυφαία ιστορικός υπογράμμισε ότι : «Οι ευεργέτες του 19ου αιώνα αφιέρωσαν αγωνία, φροντίδα και χρήμα για την Ελλάδα ακόμα και εάν ο τόπος καταγωγής τους δεν βρίσκονταν εντός των τότε ελληνικών συνόρων, ακόμα και αν η μητρική τους γλώσσα δεν ήταν η ελληνική. Με ισχυρή την αίσθηση πως η Ελλάδα ήταν η πατρίδα της ψυχής, τής καρδιάς, των οραμάτων τους».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας πληροφόρησε μάλιστα το κοινό που παραβρέθηκε οτι η κυρία Ευθυμίου ζήτησε να «μπαρκάρει ως ναυτικός», ένα αίτημα που ικανοποιήθηκε αφού η κορυφαία ιστορικός ήθελε να ζήσει την εμπειρία της ναυτοσύνης.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου και τελούσε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.