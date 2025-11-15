Ηράκλειο:700 μαθητές από όλη την Κρήτη άκουσαν για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και μυήθηκαν στον κόσμο της Συμφωνικής Μουσικής

Με ένα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του

Μίκη Θεοδωράκη ξεκίνησαν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΠΣΚΗ για τη νέα Καλλιτεχνική Περίοδο 2025- 2026

700 μαθητές από όλη την Κρήτη άκουσαν για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και μυήθηκαν στον κόσμο της Συμφωνικής Μουσικής

Ξεκίνησαν για μία ακόμα Καλλιτεχνική Περίοδο στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που απευθύνονται στους μαθητές – τρίες Γυμνασίων και Λυκείων της Κρήτης.

Μαθητές από 14 σχολεία απ’ όλη την Κρήτη παρακολούθησαν μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Περίπου 700 μαθητές από το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, το 2ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, το 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού, το ΓΕΛ Κρουσώνα, το ΓΕΛ Γαζίου, το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου, το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, το 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, το 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου,

το 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας και το 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη από τον Αρχιμουσικό, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΠΣΚΗ Μύρωνα Μιχαηλίδη, να μυηθούν στο μαγικό κόσμο της Συμφωνικής Ορχήστρας και της μουσικής του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, ο οποίος με τη συμφωνική σουίτα «Καρναβάλι» επιχείρησε για πρώτη φορά να «ντύσει» νεοελληνικές μελωδίες και χορούς με συμφωνικά ορχηστρικά χρώματα.

Στους μαθητές – τρίες μίλησαν και οι δύο ενορχηστρωτές των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, Αντώνης Σουσάμογλου και Λάζαρος Τσαβδαρίδης που εξήγησαν με γλαφυρότητα την τέχνη της ενορχήστρωσης.

Τα παιδιά των Γυμνασίων και των Λυκείων της Κρήτης καλωσόρισαν στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και απηύθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε Κώστας Βαρβεράκης και η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη.

Όλοι οι συντελεστές της σπουδαίας παραγωγής που συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΠΣΚΗ καταχειροκροτήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες του νησιού που με πολύ προσοχή απόλαυσαν τις μελωδίες.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΠΣΚΗ πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία των Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι η εναρκτήρια παραγωγή της Καλλιτεχνικής Περιόδου 2025- 2026 του ΠΣΚΗ, παρουσιάζεται την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού». Πρόκειται για ένα γεμάτο μνήμη και συναίσθημα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα συνθέτη με τίτλο «Μια μαγική νύχτα,

Μεγάλη συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών».

Στοιχεία Συναυλίας

Η Μαρία Φαραντούρη, συναντά την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην πρώτη εμφάνιση του κορυφαίου συνόλου στο ΠΣΚΗ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη.

Η μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η φωνή της οποίας συνδέθηκε όσο καμία άλλη με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, θα ερμηνεύσει εμβληματικά και αγαπημένα τραγούδια του, ενορχηστρωμένα από τον Αντώνη Σουσάμογλου και τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Η βραδιά πλαισιώνεται από τη συμφωνική σουίτα «Το Καρναβάλι», όπου ο συνθέτης επιχείρησε για πρώτη φορά να «ντύσει» νεοελληνικές μελωδίες και χορούς με συμφωνικά ορχηστρικά χρώματα.

Συντελεστές

Τραγούδι: Μαρία Φαραντούρη

Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Σουσάμογλου, Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Μουσική διεύθυνση: Μύρων Μιχαηλίδης