Λασίθι:Αναβάθμιση υποδομών Τμήματος ΔΕΤ – Ευχαριστήριο στο Ξενοδοχείο Elounda Residence Resort & Waterpark

Ευχαριστήριο προς το Ξενοδοχείο Elounda Residence Resort & Waterpark.

Αναβάθμιση υποδομών Τμήματος ΔΕΤ – Ευχαριστήριο στο Ξενοδοχείο Elounda Residence Resort & Waterpark
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου Elounda Residence Resort & Waterpark κ. Ιωάννη Καρδουλάκη για την ευγενική χορηγία του προς το Τμήμα που περιλαμβάνει τη συντήρηση και την αναβάθμιση σε εξοπλισμό της αίθουσας οργάνων του Κλειστού Γυμναστηρίου του Τμήματος και τη δωρεά επίπλων για τη δημιουργία χώρου εργασίας των φοιτητών.

Το Τμήμα πλέον θα διαθέτει σύγχρονη αίθουσα οργάνων γυμναστικής που διατίθεται δωρεάν στους φοιτητές του και έναν ακόμα λειτουργικό χώρο για την εργασία τους.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Καθηγητής Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

