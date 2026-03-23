Ηράκλειο:Αγώνας Δρόμου στη Μνήμη του Νίκου Κοκκινάκη

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Ανώπολη

Έναν αγώνα δρόμου με έντονους συμβολισμούς πραγματοποιούν από κοινού ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανώπολης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Βάθειας – Βαθειανού Κάμπου «Νιρός», την Κυριακή 19 Απριλίου. Ο αγώνας αφιερώνεται στη μνήμη του Νίκου Κοκκινάκη, με σκοπό να τιμήσει την πορεία, το ήθος και την ανιδιοτελή προσφορά του προς το χωριό και τον συνάνθρωπο.

Η διοργάνωση επιδιώκει να συνεχίσει το όραμά του, που σχετίζονταν με την αγάπη για τον τόπου του, αλλά και την επιθυμία να τον γνωρίσουν και να τον αγαπήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Ο αγώνας πραγματοποιείται με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Πλατεία Ανώπολης και περιλαμβάνει διαδρομή 5 χιλιομέτρων για τους ενήλικες και 1 χιλιομέτρου για τα παιδιά. Η παιδική διαδρομή αρχίζει στις 10.30 το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, ενώ η διαδρομή των ενηλίκων στις 11.10 το πρωί.

Τα παιδιά κάτω των 10 ετών συμμετέχουν δωρεάν, ενώ για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες το κόστος συμμετοχής ορίζεται στα 5 ευρώ. Σημειώνεται ότι όλο το σύνολο των εσόδων θα διατεθούν για να υποστηριχθούν οικονομικά αναγκαία ιατρικά έξοδα συνανθρώπων μας, που επιθυμούν να κρατηθεί η ανωνυμία τους, μετατρέποντας τον αγώνα δρόμου σε πράξη αγάπης και προσφοράς.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές του αγώνα, «ο Νίκος πίστευε στη δύναμη της συμμετοχής και της κοινότητας».

«Από αυτή την πίστη αντλούμε έμπνευση για έναν αγώνα που δεν περιορίζεται στη διαδρομή, αλλά μετατρέπεται σε πράξη αγάπης» τονίζουν οι δύο Σύλλογοι σε κοινή ανακοίνωση τους και προσθέτουν:

«Η φετινή διοργάνωση αποκτά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς μέσα από την συμμετοχή και την συλλογική προσπάθεια στηρίζουμε συνανθρώπους μας , ενισχύοντας την προσπάθειά του με τρόπο ουσιαστικό και ανθρώπινο».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους και να ενημερωθούν αναλυτικά μέσω της πλατφόρμας racetime.gr.