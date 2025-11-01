ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό στα Βορίζια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Σεβασμός στα θύματα και στις οικογένειές τους»

Το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, που έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις της Κρήτης, προκαλεί ντόμινο εξελίξεων και στον αγροτικό κόσμο του νησιού

Οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τραγωδίας και τις οικογένειές τους, που βυθίστηκαν στο πένθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις από την περιοχή της Μεσαράς, όπου το πρωί σημειώθηκε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς και τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Οι κτηνοτρόφοι, όπως αναφέρουν, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν σεβασμό στην τοπική κοινωνία και να αποφύγουν οποιαδήποτε όξυνση του κλίματος, σε μια στιγμή που η Κρήτη θρηνεί για τα θύματα και επικρατεί ένταση και ανησυχία στη Μεσαρά.

Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποί τους, οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, με στόχο να συνεχιστεί ο διάλογος με την κυβέρνηση σε ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον.https://www.neakriti.gr/

Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος για τη...

0
Τι ισχυρίστηκε ο 23χρονος για το περιστατικό - «Έφερε...

Βεντέτα στα Βορίζα: Τα επιχειρησιακά λάθη της...

0
Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές για όσα έπρεπε να είχαν...

Χανιά: Προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος για τη...

0
Τι ισχυρίστηκε ο 23χρονος για το περιστατικό - «Έφερε...

Βεντέτα στα Βορίζα: Τα επιχειρησιακά λάθη της...

0
Τι αναφέρουν αστυνομικές πηγές για όσα έπρεπε να είχαν...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
