Ηράκλειο:Μακελειό στα Βορίζια Τουλάχιστον 2 νεκροί

“Πόλεμος” στα Βορίζια: πήραν τα όπλα και έσπειραν το θάνατο – Τουλάχιστον 2 νεκροί

Πληροφορίες και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες – Ασύλληπτες σκηνές με άτομα να “γαζώνουν” σπίτια και αυτοκίνητα!

Αιματοκύλισμα στα Βορίζια με δύο νεκρούς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ενώ υπάρχουν και τραυματίες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκροί είναι μια γυναίκα περίπου 50 ετών κι ένας νεαρός άνδρας. Πληροφορίες μιλούν και για τρίτο νεκρό και περίπου 15 τραυματίες, που μεταφέρονται ακόμα και με αγροτικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το πρωτοφανές σκηνικό στήθηκε μετά τη χθεσινή βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία και σύμφωνα με τα πρώτα ανεπιβεβαίωτα στοιχεία έγιναν ασύλληπτες σκηνές στο χωριό σήμερα το πρωί.

Άγνωστοι μετέβησαν στα Βορίζια και άρχισαν να γαζώνουν σπίτια με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί. Κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν πως οι άγνωστοι περιφέρονται και “γαζώνουν” όπου βρίσκουν, μεταξύ άλλων και αυτοκίνητα…

Η πρωτοφανής αυτή πράξη αντεκδίκησης έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία που τελεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και γίνεται συντονισμός για να σταλούν δυνάμεις στα Βορίζια από όλη την Κρήτη.

Κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, σκηνές αλλοφροσύνης επικρατούν και στο κοντινό Κέντρο υγείας, ενώ στην περιοχή σπεύσουν πολλά ασθενοφόρα