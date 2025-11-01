ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο : Στο «πόδι» τα Βορίζια μετά από έκρηξη σε σπίτι – Έρευνες από την Αστυνομία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βόμβα είχε τοποθετηθεί σε σπίτι και εξερράγη – Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ στα Βορίζια Ηρακλείου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο χωριό. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 23:30, σε σπίτι, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στην κτιριακή κατασκευή.

Από την βόμβα η οποία είχε τοποθετηθεί στο κτίριο και εξερράγη, προκλήθηκαν μόνο ζημιές και όχι τραυματισμοί καθώς δεν υπήρχαν περαστικοί ή κάτοικοι στον χώρο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο και να διασφαλίσουν την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σπίτι ανήκει σε 29χρονο και όλα δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε ένταση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια και τους υπεύθυνους της έκρηξης.https://www.neakriti.gr/

«Ημέρα καριέρας» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης
Ηράκλειο:Μακελειό στα Βορίζια Τουλάχιστον 2 νεκροί
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
