Ηράκλειο : Αύγουστος με ρεκόρ κίνησης σε αεροδρόμιο και λιμάνι

390 πτήσεις και 32.000 αφίξεις μέσα σε μία ημέρα, μόνο στο αεροδρόμιο!

Βρισκόμαστε στο peak της high season με το αεροδρόμιο και το λιμάνι Ηρακλείου να έχουν ξεπεράσει το σημείο του κορεσμού σε αφίξεις τουριστών. Ενδεικτική της πίεσης που δέχονται οι υποδομές είναι η εικόνα που καταγράφηκε την Τετάρτη: πτήση που είχε προγραμματισμένη ώρα άφιξης στις 17:45 προσγειώθηκε τελικά στις 19:15, με καθυστέρηση μιάμισης ώρας!

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει προ πολλού υπερβεί τα όριά του, με εγκαταστάσεις που μετρούν πάνω από μισό αιώνα ζωής και πεπερασμένες δυνατότητες. Η δυναμική αύξηση της αεροπορικής κίνησης, ειδικά την αιχμή της τουριστικής περιόδου, φέρνει στην επιφάνεια τις χρόνιες αδυναμίες ενός κορεσμένου αερολιμένα.

Κι ενώ οι υποδομές γερνούν, οι αφίξεις αυξάνονται όλο και περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι από την 1η έως και τις 13 Αυγούστου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, διακινήθηκαν συνολικά 755.373 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 6,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι αφίξεις εξωτερικού έφτασαν τις 340.206 (+6,8%) και οι αφίξεις εσωτερικού τις 40.159 (+5%). Ενδεικτικά, την Κυριακή 10 Αυγούστου καταγράφηκαν 390 πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις) και με τη διακίνηση επιβατών να φθάνει στις 32.000 αφίξεις μέσα σε μία μόλις ημέρα!

Τα στοιχεία του Ιουλίου δείχνουν επίσης την κλίμακα της πίεσης: το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης εξυπηρέτησε τον περασμένο μήνα 1.693.791 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Παράλληλα, στο λιμάνι Ηρακλείου η ακτοπλοϊκή κίνηση κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι πληρότητες κυμαίνονται στο 70% – 80%, για να αγγίξουν το 100% τα Σαββατοκύριακα προ και μετά τον Δεκαπενταύγουστο. (14/8) πραγματοποιούνται 4 δρομολόγια για Κυκλάδες και συνολικά 8 για Πειραιά, ενώ δένει και ένα κρουαζιερόπλοιο. Σήμερα (15/8) ακολουθούν 2 πρωινά και 2 βραδινά δρομολόγια για Πειραιά, συν 4 για Κυκλάδες και ένα ακόμη κρουαζιερόπλοιο.

Η κορύφωση αναμένεται το Σάββατο (16/8), με 9 αναχωρήσεις για Πειραιά και 4 για Κυκλάδες, ενώ την Κυριακή θα υπάρξουν 8 δρομολόγια για Πειραιά και 4 για Κυκλάδες. Επιπλέον, στις 17 θα καταπλεύσει ένα κρουαζιερόπλοιο ενώ στις 19 Αυγούστου αναμένονται τρία κρουαζιερόπλοια!

Σε απόλυτους αριθμούς, από τις 14 έως και τις 17 Αυγούστου αναμένονται περίπου 35.000 αποεπιβιβάσεις επιβατών στο λιμάνι Ηρακλείου.

Με το αεροδρόμιο και το λιμάνι να λειτουργούν «στα κόκκινα», το Ηράκλειο βιώνει μία από τις πιο έντονες περιόδους του έτους, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως κύρια πύλη εισόδου στην Κρήτη αλλά και αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για σύγχρονες και επαρκείς υποδομές.