Ηράκλειο:Διεθνές Συνέδριο για Γνωσιακούς Γράφους – IJCKG 2025 στο ΙΤΕ, 15-17 Οκτωβρίου 2025

Το 14ο Διεθνές Συνέδριο για Γνωσιακούς Γράφους-IJCKG 2025 θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 15 έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στο Αμφιθέατρο Γ. Λιάνης στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης (https://ijckg2025.github.io).

Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι «Γράφοι Γνώσης και Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα» (Knowledge Graphs and LLMs), με στόχο τη διερεύνηση της τομής αυτών των δύο προηγμένων τομέων και των δυνατοτήτων ολοκλήρωσής τους.

Γενικός στόχος είναι η εφαρμογή των Γράφων Γνώσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), καθώς στην αναπαράσταση γνώσης, στην οργάνωση/αποθήκευση γνώσης, στην εξόρυξη/συγχώνευση γνώσης, στον αυτοματοποιημένο συλλογισμό και άλλες σε κρίσιμες τεχνολογίες στο πλαίσιο της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI).

Το IJCKG 2025 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, υπό τη διοργάνωση και φιλοξενία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσκεκλημένες ομιλίες από διαπρεπείς επιστήμονες του εξωτερικού με κεντρικούς ομιλητές τους :

• Katja Hose (U Wien)

• Kang Liu (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)

• Pascal Hitzler (Kansas State University)

Περιλαμβάνει επίσης περισσότερες από 30 παρουσιάσεις πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών (με συγγραφείς από 27 χώρες), καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρουσιάσεις από εταιρείες. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ: https://ijckg2025.github.io/program/program.html

Γενικοί Πρόεδροι του Συνεδρίου

• Καθ. Γιάννης Τζίτζικας (Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ)

• Καθ. Hideaki Takeda (Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ιαπωνία)

Φορέας Διοργάνωσης

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων