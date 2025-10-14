Βανδαλισμοί σε υπό κατασκευή έργα του Δήμου Μαλεβιζίου

Ο Δήμος Μαλεβιζίου καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τον νέο βανδαλισμό που σημειώθηκε στην πλατεία Αγίας Μαρίνας, όπου άγνωστοι κατέστρεψαν φωτιστικό σώμα που είχε τοποθετηθεί την Παρασκευή.

Είχε προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες βανδαλισμός στη νέα παιδική χαρά που κατασκευάζεται στην πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη στο Γάζι, όπου προκλήθηκαν φθορές σε παιχνίδι και στο περιβάλλοντα χώρο, ενώ άγνωστοι πέταξαν συλικόνη στα παιχνίδια, προκαλώντας ζημιές και καθυστερήσεις στις εργασίες.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται τέτοια περιστατικά. Παρόμοιες ενέργειες έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, προκαλώντας οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο, καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση έργων.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν θα ανεχθεί καμία παρόμοια ενέργεια στο μέλλον. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες άμεσης αποκατάστασης των ζημιών, ενώ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα διερευνηθούν τα περιστατικά για τον εντοπισμό των δραστών.

Η Δημοτική Αρχή καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν μηδενική ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία της δημοτικής περιουσίας που ανήκει σε όλους.