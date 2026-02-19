Αναζήτηση
Ηράκλειο:Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ο προϋπολογισμός του Δήμου Γόρτυνας για το 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το «πράσινο φως» για την έναρξη υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Γόρτυνας για το 2026, έδωσε, κατόπιν του σχετικού ελέγχου νομιμότητας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Με την έγκριση του προϋπολογισμού, ξεκινάει, άμεσα και η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Γόρτυνας, για το 2026, που περιλαμβάνει σημαντικά έργα και παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς (υποδομές, ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, οδοποιία, καθαριότητα, ανακύκλωση, περιβάλλον, πολιτική προστασία, κοινωνική πολιτική, υγεία, αθλητισμός, πολιτισμός, τουρισμός κλπ.).

«Το γεγονός ότι ο Δήμος Γόρτυνας είναι ο πρώτος Δήμος με εγκεκριμένο προϋπολογισμό στον νομό Ηρακλείου και ένας από τους πρώτους όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την χώρα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, σε μια περίοδο κατά την οποία ο τρόπος κατάρτισης του προϋπολογισμού για τους φορείς του Δημοσίου άλλαξε, με την επιβολή νέων λογιστικών προτύπων.

Εργαστήκαμε εντατικά και μεθοδικά, προσαρμοστήκαμε στα νέα πρότυπα και καταρτίσαμε έναν άρτιο, πλήρως τεκμηριωμένο, προϋπολογισμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους μας. Με ρεαλισμό, με όραμα και αγάπη για τον τόπο μας, εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα όλων μας, να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα, να συνεχίσουμε με έργα και παρεμβάσεις που δίνουν προοπτική για ένα καλύτερο αύριο, για τις οικογένειες και τα παιδιά μας» τόνισε ο Δήμαρχος, Μιχάλης Κοκολάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Γόρτυνας είχε ψηφιστεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην 2η/2026 ειδική συνεδρίαση, στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
