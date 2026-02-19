Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας σε περιοχές του Ηρακλείου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας ως εξής:

 Την Κυριακή 22.02.2026 στη Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου Δήμου Φαιστού κατά τις ώρες 10:00 έως 20:00.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Αγ.Γαλήνης από τη συμβολή της με την οδό Αγ.Νεκταρίου έως τη συμβολή της με την οδό Καρυωτάκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται στις ανωτέρω διασταυρώσεις και θα πραγματοποιείται μέσω των λοιπών παρακαμπτήριων τοπικών οδών επί των οποίων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

 Την Καθαρά Δευτέρα 23.02.2026 στη Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας κατά τις ώρες 11:30 έως 13:00.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίας Γαλήνης από το ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων «Παπαδάκης Σταύρος», έως τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται στις ανωτέρω διασταυρώσεις και θα πραγματοποιείται μέσω των λοιπών παρακαμπτήριων τοπικών οδών επί των οποίων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί που σκοπεύουν να μετακινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία να ενημερώνονται για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες καθώς στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.