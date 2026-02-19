Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας σε περιοχές του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, ανακοινώνονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας ως εξής:

 Την Κυριακή 22.02.2026 στη Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου Δήμου Φαιστού κατά τις ώρες 10:00 έως 20:00.

Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Αγ.Γαλήνης από τη συμβολή της με την οδό Αγ.Νεκταρίου έως τη συμβολή της με την οδό Καρυωτάκη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται στις ανωτέρω διασταυρώσεις και θα πραγματοποιείται μέσω των λοιπών παρακαμπτήριων τοπικών οδών επί των οποίων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

 Την Καθαρά Δευτέρα 23.02.2026 στη Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας Δήμου Γόρτυνας κατά τις ώρες 11:30 έως 13:00.
Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στο τμήμα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγίας Γαλήνης από το ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων «Παπαδάκης Σταύρος», έως τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται στις ανωτέρω διασταυρώσεις και θα πραγματοποιείται μέσω των λοιπών παρακαμπτήριων τοπικών οδών επί των οποίων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί που σκοπεύουν να μετακινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία να ενημερώνονται για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες καθώς στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές...

Ρέθυμνο:Το πρόγραμμα του Σεβασμώτατου Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου κατά...

0
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων...

0
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές...

Ρέθυμνο:Το πρόγραμμα του Σεβασμώτατου Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου κατά...

0
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς στο Λασίθι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς στο Λασίθι

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές...

Ρέθυμνο:Το πρόγραμμα του Σεβασμώτατου Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου κατά την Α΄Εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ...

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδήλωτα €8 εκατ. από προφυλακισμένο αγροτοσυνδικαλιστή ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Χορός εκατομμυρίων ευρώ για γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης ο...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Πυρετώδεις προετοιμασίες για το μοναδικό Καρναβάλι Αρκαλοχωρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
"Παίξε, γέλασε, έλα και παρέλασε": Πυρετώδεις προετοιμασίες για το...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST