ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς στο Λασίθι

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Αγίου Νικολάου Λασιθίου κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων Αποκριάς την Κυριακή 22.02.2026 κατά τις ώρες 14:00 έως 22:00 ως εξής:

Απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων,

• Στο τμήμα της οδού Νικολάου Πλαστήρα, από την συμβολή της με την οδό Φιλελλήνων, μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Ρ. Κουνδούρου.
• Σε όλο το τμήμα των οδών Αρκαδίου, Γαβριήλ, Ακτή Ατλαντίδος, Σοφοκλή Βενιζέλου, Ρ. Κούνδουρου Καπετάν Φαφούτη και Κωστή Φραγκούλη.

• Στο τμήμα της οδού Κ. Σφακιανάκη, από τη συμβολή της με την οδό 25ης Μαρτίου μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Ρ. Κούνδουρου.

• Στο τμήμα της οδού Κυπρίων Αγωνιστών, από τη συμβολή της με την οδό Καπετάν Κοζύρη, μέχρι και τη συμβολή της με την οδό Σ. Βενιζέλου.

• Στο τμήμα της οδού Ρ. Κούνδουρου από τη συμβολή της με την οδό Κοντογιάννη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ακτή Νεάρχου (είσοδος Μαρίνας Αγίου Νικολάου).

• Στο τμήμα της οδού Αργυροπουλών από τη συμβολή της με την οδό Αναπαύσεως μέχρι την συμβολή της με την οδό Ακτή Ατλαντίδος.
• Στο τμήμα της οδού Χορτατσών από τη συμβολή της με την οδό Αναπαύσεως μέχρι την συμβολή της με την οδό Ακτή Ατλαντίδος.
• Στο τμήμα της οδού Στρατηγού Κόρακα, από τη συμβολή της με την οδό Καντανολέοντος μέχρι την οδό Κονδυλάκη.

• Στο τμήμα της οδού Πρίγκιπος Γεωργίου από τη συμβολή της με την οδό Καντανολέοντος μέχρι την οδό Κονδυλάκη.
• Στην οδό Ακτή Κουνδούρου και ειδικότερα στο τμήμα από τον κυκλικό κόμβο Αμμουδίου έως την διασταύρωση της με την οδό Ερυθρού Σταυρού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω των λοιπών παρακαμπτήριων τοπικών οδών.
Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί που σκοπεύουν να μετακινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία να ενημερώνονται για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες καθώς στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
