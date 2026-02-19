Ρέθυμνο:Το πρόγραμμα του Σεβασμώτατου Μητροπολίτου κ.Πρόδρομου κατά την Α΄Εβδομάδα της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α΄ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

21 Φεβρουαρίου 2026. Σάββατο της Τυρινής.

7.00 π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετά του 30ετούς ιερού μνημοσύνου του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού ΘΕΟΔΩΡΟΥ, στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης.

22 Φεβρουαρίου 2026. Κυριακή της Τυρινής.

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Ενορίας Λιβαδίων.

6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός και Ομιλία του Πανοσιολ. Αρχιμ. Bασιλείου Παπαδάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας Ρωμαίας και Ιεροκήρυκος της Ι.Μ. Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με θέμα: «Συγχώρηση – εύκολη στα λόγια, δύσκολη στην πράξη», στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μισιρίων.

23 Φεβρουαρίου 2026. Καθαρά Δευτέρα.

6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Επισκοπείου.

24 Φεβρουαρίου 2026. Τρίτη Α΄ Νηστειών.

6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαμαλευρίου.

25 Φεβρουαρίου 2026. Τετάρτη Α΄ Νηστειών.

7:00 μ.μ. Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου πόλεως Ρεθύμνης.

26 Φεβρουαρίου 2026. Πέμπτη Α΄ Νηστειών.

6.00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνον στον Ιερό Ναό Αγίας Ζώνης Ρουμελή.

27 Φεβρουαρίου 2026. Παρασκευή Α΄ Νηστειών.

5:00 μ.μ. Α΄ Χαιρετισμοί στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά Νοσοκομείου Ρεθύμνης.

7:00 μ.μ. Α΄ Χαιρετισμοί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Ατσιποπούλου.

1 Μαρτίου 2026. Κυριακή Α΄ Νηστειών (Της Ορθοδοξίας).

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων πόλεως Ρεθύμνης.

6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός και Ομιλία του Πανοσιολ. Αρχιμ. Ιερεμίου Χλιαρά, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καρυδίου Αποκορώνου, με θέμα: «Η Πατροπαράδοτη κληρονομιά μας, το σέβας», στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου πόλεως Ρεθύμνης.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου