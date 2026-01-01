Ηράκλειο:Εκδήλωση για την πρώτη ημέρα του νέου έτους 2026 Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Η καθιερωμένη εκδήλωση για την πρώτη ημέρα του νέου έτους 2026 πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη.

Την Αγιοβασιλόπιτα ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος Βερνιδάκης που ευχήθηκε σε όλο τον κόσμο.

Παραβρέθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός,Χερσονήσου, Αρχανών Αστερουσίων, Αντιπεριφερειάρχες, ο Πρόεδρος και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στελέχη της Περιφέρειας και πολίτες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου μετέφερε τις ευχές του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος παραβρέθηκε στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Π.Ε. Χανίων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης σε δηλώσεις του ανέφερε: «Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με την Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιος.

Ένα γεγονός που υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η πίστη, η ευλογία, η ενότητα, η κοινή πορεία όλων μας είναι αξίες που διαχρονικά έχουν στηρίξει την κοινωνία μας και οφείλουμε να τις διαφυλάττουμε και να τις προστατεύουμε. Στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού Μεθόδιος Βερνιδάκης ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα και ανταλλάξαμε ευχές για το 2026, το νέο έτος.

Ευχόμαστε να αποτελέσει μία ελπιδοφόρα αρχή για τη χώρα μας, για τον τόπο μας, για το νησί μας και για τον καθένα από μας ξεχωριστά να είναι ένα έτος χαράς, δημιουργίας και παραγωγικότητας. Να επικρατήσει η ειρήνη στον κόσμο δίχως πολέμους. Υγεία και προκοπή σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε από τα μέλη της Μεικτής Χορωδίας της Π.Ε. Ηρακλείου που έψαλαν τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και τραγούδησαν για τον ερχομό του νέους έτους, υπό την διεύθυνση της Λένας Χατζηγεωργίου.