Ηράκλειο:Έκθεση της Μαρίνας Πετρή ΄΄Καραγκιόζης ο Νεοέλληνας΄΄στο Μουσείο Εικαστικών Τεχνών

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΕΤΡΗ ”ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ”, 1 ΕΩΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025.

ΔΝΣΗ ΝΥΜΦΩΝ 3, ΠΟΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μαρίνα Πετρή

Ζαννή 71 – Πειραιάς 18537

Ελλάδα

www.marinapetri.gr

Κιν.: 678064528

Η Μαρίνα Πετρή γεννήθηκε στο Γκρατς της Αυστρίας το 1961 και κατάγεται από τη Μύκονο. Τα παιδικά της χρόνια έζησε στην Αθήνα και Μύκονο.

Απο το 1984 – 1990 ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και από το 1990 έως το 2000 στο Βερολίνο.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα πρώτα της γράμματα τα έμαθε σε δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο στην Αθήνα και κατόπιν στο Α΄ Οικονομικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αθηνών στην περιοχή του Γκύζη.

1978 έως το 1983- σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητές τους Δ. Μυταρά, Γ. Μαυροΐδη και Γ. Μόραλη.

1983 έως 1984- παρακολούθησε Γλυπτική με καθηγητή τον Γ. Νικολαΐδη.

Με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σπούδασε ζωγραφική στο Royal College of Art και επίσης παρακολούθησε το τμήμα Audio Visual από το 1985 έως το 1987.

2013- πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα για Διοίκηση επιχειρήσεων στην ΕΕΔΕ –(Μύκονο – Αθήνα) .Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εξωστρέφειας εξαγωγών, γραφής σεναρίων κινηματογράφου και μακιγιάζ θεάτρου.

Παράλληλα με τη ζωγραφική ασχολείται με κόμικς, διακόσμηση, illustration, λαογραφία, δημιουργία ραδιοφωνικών, σκηνικά στο θέατρο, οργάνωση εκδηλώσεων και εκδόσεις βιβλίων. Από τα 17 της συμβάλλει στην προβολή του Ελληνικού πολιτισμού στην ιδιαίτερη πατρίδα της Μύκονο, σε άλλα μέρη της Ελλάδας και το εξωτερικό. .

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

1987- «Όνομα Μαρίνα», ταινία μικρού μήκους (Audio Visual) που παρουσιάζεται στο του Royal College of Art του Λονδίνου.

1998- «Η ωραία κοιμωμένη», ταινία μικρού μήκους

1998- αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στο φεστιβάλ Media στο Osnabruc στη Γερμανία με τις ταινίες «Όνομα Μαρίνα» και Η ωραία κοιμωμένη». 2011-«KING OF MYKONOS» κινούμενο σχέδιο για την ιστορία του Πέτρου του Πελεκάνου της Μυκόνου (συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινουμένων Ταινιών της Αθήνας και φεστιβάλ μικρού μήκους ταινιών της Ισπανίας).

Απο τότε δημιουργεί πολλές ταινίες με τεχνική Audio Visual με σημαντικότερες την URBAN TIMES και Εuropa Europa!! που έχουν παρουσιαστεί στα πλαίσια διαφόρων ART FAIR και εικαστικών εκθέσεων.

ΘΕΑΤΡΟ

Στο χώρο του θεάτρου έχει εργαστεί στα σκηνικά στο Θέατρο Τέχνης του Λονδίνου.

1989-γράφει και ανεβάζει το έργο «Σελινού» στη Μύκονο που είναι διασκευή από το ομώνυμο λαϊκό παραμύθι.

Έχει συνεργαστεί για τον Δήμο Νίκαιας σε ειδικές παραστάσεις για παιδιά στην κατασκευή σκηνικών βοηθημάτων και επιμέλειες σκηνικών σε παιδικές παραστάσεις.

2008- σκηνογραφεί την παράσταση « Γυναίκες με κραγιόν» με σκηνοθεσία της δημοσιογράφου Δέσποινας Σωτηροπούλου βασισμένη σε άλλα λογοτεχνικά κομμάτια Ελληνίδων συγγραφέων.

2014-«ο μπλε πλανήτης» κουκλοθέατρο για τη διάσωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε όλα της Μυκόνου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-GALLERY

1990- ιδρύει την πολιτιστική εταιρεία «Παραμυθόδραμα το Ελληνικόν», με σκοπό τη διάδοση του Ελληνικού Παραμυθιού και της Παράδοσης. Δημιουργεί παραστάσεις με παιδιά σε μορφή θεατρικού παιχνιδιού και κουκλοθέατρου με διασκευές από λαϊκά ελληνικά παραμύθια.

1993 έως το 1996- δημιουργεί την Gallery «ΜΟΝΟ ΕΝΑ» στη Μύκονο, χώρο εικαστικών τεχνών, λογοτεχνίας, μουσικής, ειδικών εκδηλώσεων και μαθημάτων τέχνης για παιδιά.

2004- ιδρύει τον εκδοτικό οίκο «ΜΥΚΟΝΙΟ ΦΩΣ» με σκοπό την έκδοση κυρίως παιδικών βιβλίων με ελληνική θεματογραφία.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1999 – 2000- εορταστικό πρόγραμμα MILLENNIUM για τον Δήμο Μυκόνου.

2001-προβολή του πολιτιστικού προσώπου του Δήμου Μυκονίων για την αδελφοποίησή του με τον δήμο της πόλης Γιορόν στην Ιαπωνία. 2002- οργανώνει ημερίδα παιδικών εκδηλώσεων στο καλοκαιρινό φεστιβάλ του Δήμου Νίκαιας.

2004- στα πλαίσια της Ολυμπιάδας –Αθήνας, στο Βεάκειο Θέατρο -Δήμου Πειραιά, παράσταση «μύθοι, θρύλοι και παραδόσεις των αγωνισμάτων από την αρχαία Ολυμπία μέχρι την αναβίωσή τους», σε συνεργασία με το τμήμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά.

2005- τα 170 χρόνια του Πειραιά θεατρική παράσταση, στο Βεάκειο Θέατρο, σε συνεργασία με το τμήμα των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πειραιά.

2005- σχεδιάζει το περίπτερο Ξενοδόχων της Μυκόνου στη μεγάλη διεθνή έκθεση Τουρισμού της Νέας Υόρκης και τιμάται από τον υπουργό Τουρισμού κ. Δημ. Αβραμόπουλο

2006- σχεδιάζει το περίπτερο Τουρισμού της Μυκόνου στην έκθεση Ανθούσας Αττικής.

2019- προτείνει και επιμελείται την εικαστική έκθεση « ΣΥΓΓΧΡΟΝΟΙ ΜΥΚΟΝΙΑΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ» για τον χορευτικό πολιτιστικό σύλλογο Ανεμόμυλοι Μυκόνου στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου και Europian Center- Αθήνα

2020- προτείνει και επιμελείται την εικαστική έκθεση «Η Μύκονος είναι γυναίκα» παρουσιάζοντας γυναίκες εικαστικούς του νησιού σε συνεργασία με τον χορευτικό πολιτιστικό σύλλογο Ανεμόμυλοι Μυκόνου, στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου. 2021- για την επέτειο του 1821 φιλοτεχνεί έργα που εκτίθενται σε συνεργασία με τον του χορευτικό πολιτιστικό σύλλογο Ανεμόμυλοι Μυκόνου στο προαύλιο της Δημοτικής βιβλιοθήκης Μυκόνου και σήμερα διακοσμούν τα Δημοτικά σχολεία του νησιού.

2021- για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, οργανώνει το «Μade in Greece ‘21» επετειακή έκθεση 22 εικαστικών καλλιτεχνών του νησιού στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου, με την αιγίδα του χορευτικού πολιτιστικού συλλόγου Ανεμόμυλοι Μυκόνου.

2019- προτείνει και επιμελείται την εικαστική έκθεση «Μυκονιάτες εικαστικοί φιλοτεχνούν Μυκονιάτες συγγραφείς» στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου» σε συνεργασία με τον χορευτικό πολιτιστικό σύλλογο Ανεμόμυλοι Μυκόνου.

ΠΟΙΗΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1978- δημοσιεύει για πρώτη φορά ποίηση και άλλα κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά.

1981- «Πρώτη Επαφή» ποιητική συλλογή εκδόσεις Δίφρος.

1981- συμμέτοχη σε ποιητική βραδιά στη Συνάντηση Νέων Δημιουργών στην Gallery «Ωρα» – Αθήνα.

1986- εκδίδει την ποιητική συλλογή «Χρυσός Βυθός».

1991- εκδίδει την ποιητική συλλογή «Η Μαρίνα δεν υπάρχει πια».

1993- παρουσιάζει το ποιητικό της έργο στο κέντρο τέχνης «Begine» του Βερολίνου και την Gallery «Yakinthos» . 1994- «Aniram» γερμανική έκδοση ποιημάτων της και παρουσίαση με την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων και Ακαδημαϊκών του Βερολίνου.

1995- «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ» (τα επτά και ένα χειρόγραφα της Μυκόνου) ποιητική συλλογή εκδόσεις ΜΟΝΟ ΕΝΑ.

1996-ποιητικές βραδιές στο βιβλιοπωλείο «Πρίσμα» Πειραιά, στο βιβλιοπωλείο «Πλύθων» -Αθήνα και «Καφέ Παράσταση» – Αθήνα.

1998- ποιητικές βραδιές, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στην Τήνο με οργάνωση του Παντελή Απέργη.

1999-παρουσιάζει ποίηση, στο Πολιτιστικό κέντρο Μυκόνου. 2000- «Αλεοφάισα», Μυκονιάτικο Παραμύθι (διασκευή και εικονογράφηση) εκδόσεις Λαβύρινθος

2002- «Καλή Καλό» παραμύθι- εκδόσεις Όνομα.

2003- «Παλτό» και «Σκιά» παραμύθια- εκδόσεις Διμελή.

2004- δημιουργεί τον εκδοτικό οίκο «Μυκόνιο Φώς».

2004- «Αλφαβητάρι, Μύθοι, Θρύλοι, παραδόσεις στην αρχαία Ολυμπία μέχρι την αναβίωσή τους» – «Εκκλησιά η Αγγελοχτισμένη». »- παιδική λογοτεχνία -εκδόσεις «Μυκόνιο Φώς»

2005-«Πειραιούλης» και «Παναγιά η Τουρλιανή»- παιδική λογοτεχνία -εκδόσεις «Μυκόνιο Φώς»

2006- «Η Παναγία του Θεοτοκόπουλου στη Σύρο>> »- παιδική λογοτεχνία -εκδόσεις «Μυκόνιο Φώς»

2006- θεατρική περφόρμανς του βιβλίου «Η Παναγιά του Θεοτοκόπουλου στη Σύρο» ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Μυκόνου.

2007- εικαστική θεατρική περφόμανς του βιβλίου <<Η Παναγία του Θεοτοκόπουλου στη Σύρο>> – Χώρος Τέχνης Έκβασης (σπίτι τέχνης του Λόλη)- Αθήνα .

2008- θεατρική παράσταση διασκευής του βιβλίου <<Η Παναγία του Θεοτοκόπουλου στη Σύρο>> από το Γ΄ Αρσάκειο Αθηνών, στη Στοά του Βιβλίου, στην Αθήνα,

2008- << Γυναίκες με κραγιόν>> συμμετοχή με λογοτεχνικό της έργο και σκηνογραφία και σκηνοθεσία της δημοσιογράφου Δέσποινας Σωτηροπούλου στο Δήμο Ρέντη Αττικής με διάφορα λογοτεχνικά έργα Ελληνίδων συγγραφέων, με τις ηθοποιούς Βάνα Μπάρμπα, Κατερίνα Χέλμη, Ελένη Φιλίνη, Γωγώ Αντζολετάκη και τραγούδι Σοφία Βόσσου.

2008- παρουσίαση θεατρικής διασκευής του βιβλίου <<Η Πανάγια του Θεοτοκοπούλου στη Σύρο >> στο Θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ – Σύρου από τα κατηχητικά της Σύρου με τη στήριξη του υπουργείου Αιγαίου και την αιγίδα Μητρόπολης Σύρου .

2009- <<Η Κιουρά Ξένη >> της Τήνου και «Για ένα κόκκινο δάκρυ», παιδικό βιβλίο και «Καραγκιόζης ο νεοέλληνας», λεύκωμα εικαστικών έργων και κείμενα για τον Καραγκιόζη – Εκδόσεις Μυκόνιο Φώς.

2009- <<Η Κιουρά Ξένη >> παρουσίαση – περφόρμανς στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ-Μύκονος.

2009- «Για ένα κόκκινο δάκρυ» θεατρική περφόρμανς στο πνευματικό κέντρο Γιάννης Ρίτσος – Αιγάλεω και Γρυπάριο- Μύκονος. 2010- «στο λυκόφως της Άρτεμης » ποιητική συλλογή – Εκδόσεις Μυκόνιο Φώς.

2011- «ευχές με τις δυνάμεις των αγγέλων » συλλεκτικές κάρτες- εκδόσεις ΜΥΚΟΝΙΟ ΦΩΣ.

2012- αφιέρωμα στο εκδοτικό της έργο και περφόρμανς βασισμένη στο βιβλίο «εκκλησιά η αγγελοχτισμένη » στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου- αφιέρωμα για τις Μυκονιάτικες εκδόσεις.

2013-Gallery ANDIPA London – αφιέρωμα στο έργο και πορεία των εκδόσεων Μυκόνιο Φως.

2016-«Πέτρος ο πελεκάνος της Μυκόνου» παιδική λογοτεχνία – Εκδόσεις Μυκόνιο Φως

2016 θεατρική περφόρμανς του βιβλίου «Πέτρος ο πελεκάνος της Μυκόνου» -ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης – Αθήνα. 2017 «αλφαβητάρι Μυκόνου», αλφαβητάρι- μπλοκ ιχνογραφίας για παιδιά, Ελληνικά, Κινέζικα, Αγγλικά Γερμανικά, Ιταλικά – εκδόσεις Μυκόνιο Φώς.

2019 «Μαρία Κάλλας μια ζωή σαν παραμύθι» παιδική λογοτεχνία – εκδόσεις Μυκόνιο Φως.

2019 Παρουσιάσεις του βιβλίου «Μαρία Κάλλας μια ζωή σαν παραμύθι» στα: ART CAFFE στη Στοά βιβλίου – Αθήνα, Θέατρο Έναστρο-Αθήνα, Δημοτική Πινακοθήκη- Πειραιά ,βιβλιοπωλείο BOOKTIQUE –Κολωνάκι.

2019- «οι Μυκονιάτικοι χοροί από την αρχαιότητα Βυζάντιο μέχρι τις μέρες μας » συγγραφή και επιμέλεια συλλεκτικού ημερολόγιου του χορευτικού πολιτιστικού συλλόγου Ανεμόμυλοι Μυκόνου.

2023- για τα 100 χρόνια από την γέννηση της Μαρίας Κάλλας, παρουσιάζει με αφορμή το βιλίο «Μαρία Κάλλας μια ζωή σαν παραμύθι»:

α) περφόρμανς την Δημοτική Πινακοθήκης Πειραιά με την αιγίδα των Λάιονς.

β) Α’ Οικονομικό Γυμνάσιο Λύκειο σημερινό 46ο Γυμνάσιο Αθήνας.

γ) Ιδρυμα Μποδοσάκη σε εκδήλωση των Σοροπιμιστριών Ανατολικού.

δ) εκτύπωση αφισών «οι δώδεκα σοφές φράσεις της Μαρίας Κάλλας ».

ε) Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης φιλοξενία σε ατομικό περίπτερο.

στ) «Κέντρο Τέχνης “Τζιόρτζιο ντε Κίρικο»

2024- με αφορμή τo βιβλίο της Μαρία Κάλλας μια ζωή σαν παραμύθι οργανώνονται παρουσιάσεις

α) Κέντρο Πολιτισμού Ολυμπισμού – Πάτρα – με τίτλο: « ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ όταν μια γυναίκα θέλει μπορεί».

β) Δημοτική Αίθουσα Μ.Καρέλη, Ηράκλειο Κρήτης- Σύνδεσμος Μελλών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου – με τίτλο: «Μαρία Κάλλας από το τραύμα στην αποθέωση».

γ) αμφιθέατρο του ΤΕΕ – Βόλο από τους AHEPA Chapter HJ-13 Argonauts Volos GR.- με τίτλο: « Μαρία Κάλλας μια ζωή σαν παραμύθι».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ για τέχνη ιστορία, λαογραφία στα περιοδικά και έντυπα: «Οδός Πανός», «Αιγαιοπελαγίτικα θέματα», «Μυστική Ελλάδα στην εφημερίδα «Νέα Μύκονος», «Ο Μυκονιάτης», «Αλογόκριτος» , «Ο Καραγκιόζης μας» κ.α.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

1980 – Πρώτη στον εικαστικό διαγωνισμό νέων καλλιτεχνών της Γκαλερί ΩΡΑ – Αθήνα .

Το 1981- Α΄ έπαινο ποίησης στο διαγωνισμό της Ένωσης για τη διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, με κριτές τους Ρίτσο, Βρεττάκο και Σινόπουλο.

1983 – Πρώτη στον διαγωνισμό νέων καλλιτεχνών της Γκαλερί ΩΡΑ – Αθήνα – στο τμήμα ποίησης.

1985 – Σαν μια από τις καλύτερες εικαστικές παρουσίες της σαιζόν 84- 85 συμπεριλαμβάνεται τιμητικά στο Αγγλόφωνο ετήσιο περιοδικό Ζυγός και έκθεση της Γκαλερί.

1986- Η Unicef περιλαμβάνει ζωγραφικό της έργο στην συλλογή καρτών της.

1986- Το Royal College of Art του Λονδίνου την διακρίνει σαν μια από τις τρείς καλύτερους ζωγράφους της χρονιάς των οποίων τα έργα εκθέτει στο Imperial College of London.

1990 η Πυροσβεστική του Λονδίνου επιλέγει έργο της για το ετήσιο ημερολόγιο διεθνών καλλιτεχνών που ζουν στην πόλη του Λονδίνου. 1987- Έργο της διακρίνεται σε εικαστική εκθέσει που οργανώνει η εταιρία Benneton στο Λονδίνο.

1991- Ο Δήμος Βερολίνου εκδίδει βιβλίο για την ομαδική installation δράση Lubeca strasse με την ομάδα καλλιτεχνών που συμμετάσχει.

1993 Με χορηγία του Δήμου Βερολίνου και την αιγίδα των γυναικών λογοτεχνών μεταφράζονται και παρουσιάζονται ποιήματα και εικαστικά έργα της στο κέντρο τέχνης «Begine».

2004 το φιλανθρωπικό σωματείο «Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ » απονέμει τιμητική πλακέτα για την ανθρωπιστική προσφορά της.

2009- το σωματείο Lions – Κλεισθένης την τιμά για την πολιτιστική της προσφορά.

2013- 2014 – 2015, το Μουσείο Van Gogh του Άμστερνταμ, παρουσιάζει έργο της σε γιγάντιο Video Wall – instillation στην είσοδο του Μουσείου, μαζί με μια πλειάδα από τους μεγαλύτερους σύγχρονους εικαστικούς του κόσμου, όπως τον Roy Lichtenstein, τον Bénédicte Lacroix, Andy Alcala, Joshua Louis Simon, Jane Perkins και άλλους, που έχουν αναφορά τον μεγάλο Ολλανδό καλλιτέχνη.

2016 – βραβεύεται για την προβολή του Ελληνικού πολιτισμού στην Ελλάδα και εξωτερικό από τον Δευκαλίων – Θεσσαλίας ( περιοδικό )

2020- Η UNESCO Πειραιώς και Νήσων της απονέμει Έπαινο για την εργασία της στον πολιτισμό.

Έργα της βρίσκονται σε συλλογές: Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμο Μυκονίων, Συλλογή Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών – Αθηνών, Μουσείο Βορρέ, Μουσείο Πιερίδη, Haremberg Collection -Γερμανίας, Συλλογή Πινακοθήκης Αικατερινούπολης – Ρωσία, Συλλόγου Ελλήνων και Γερμανών επιστημόνων – Γερμανίας, Συλλογή Moυσείου πόλεως Γιορόν – Ιαπωνίας και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

1978 – Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

1979 – Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

1980 – Ωρα Γκαλερί – Αθήνα

1982 – Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

1983 – Ωρα Γκαλερί – Αθήνα

1984 – Γκαλερί 3 – Αθήνα

1984 – Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

1987 – Stephen Bartley Gallery – London

1987 – The Theatre Gallery – Stuttgart

1988 – Heremberg Art Centre – Heremberg Germany

1988 – Trinity Arts Centre – Tumbridge Wells – England

1988 – Greek National Bank – London

1988 – Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου – Μύκονος

1989 – Heremberg Academy – Heremberg

1989 – Theatro Technis – London

1989 – The Frence Protestand Church -Soho– London 1990 – Gallery Goltz strasse 32 – Berlin 1991 – Κέντρο Τέχνης Aνατολικού Βερολίνου – Berlin 1992 – Βιβλιοπωλείο “Apo tin Ellada” – Berlin 1992 – Gallery “im Hinterhof” – Berlin 1993 – Κέντρο Τέχνης Begine – Berlin 1993 – Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων και Ακαδημαϊκών – Βερολίνο 1994 – Miro Gallery – Berlin 1994 – Gotischen Haus Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Spandau – Berlin 1996 – Gallery auf Havelufer – Berlin 1998 – Gallery of Comerz Bank – Berlin 1999 – Κέντρο Πολιτισμού «8 Δυτικά» – Αθήνα 1999 – Edem – Αίθουσα Τέχνης – Μύκονος 2000 – Gallery Υδρότεχνο – Αθήνα 2000 – Voulas place – Mykonos 2001 – Gallery Δημοτικού Θεάτρου – Πειραιάς

2001 – Camares – Voucamvilia – Mykonos

2002 – Galley Θεόφιλος – Αθήνα

2002 – Gallery Iliotropio – Λάρνακα

2002 – Camares – Μύκονος

2003 – Weekend Gallery – Βερολίνο

2003 – Σκουρλή Gallery – Elounda Mare – Κρήτη

2003 – Santa Marina – Μύκονος

2004 – Θαρόη – Μύκονος

2005 – Café Sante – Θεσσαλονίκη

2005 – Δεύτερο Δημοτικό Τμήμα ΔΗΜΟΥ Πειραιά

2007 – ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ (σπίτι τέχνης του ΛΟΛΗ) – Αθήνα

2007 – ΑRT PLUS – Αθήνα

2008 – Θαρόη –Μύκονος

2009- ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ – ΣΠΙΤΙ της ΚΥΠΡΟΥ – Αθήνα.

2009- ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ της Μυκόνου.—-

2009-Παλαιό συσσίτιο στο μεσαιωνικό κάστρο της Ρόδου

2009- Ροτόντα Καλλιθέα – Πηγές Ρόδου

2009 –Αίθουσα της Κοινότητας ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ Μύκονος

2009- Πνευματικό κέντρο Γιάννης Ρίτσος –Αιγάλεω

2010- Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά (Κτήριο Παλαιού Ταχυδρομείου

2010- Ροτόντα Καλλιθέα – Πηγές Ρόδου

2012-Café Manstein-Berlin

2011-Lola Bar – MYKONOS

2014- Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου – MYKONOS

2013-Hotel Geranioum – MYKONOS

2014- Andipa gallery – London

2014- Penridge suite – London

2017- Manstein caffe –Berlin

2017- Βear Βar- Athens

2018 Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Αθήνα

2019- Στούντιο Μαρίνα Πετρή – Μύκονος

2021- Sakelary antiques – Πειραιάς

2021- Another space (gallery from Geneva)

2023 – Alma Mater Gallery – Αθήνα

2023 – Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

2023 – «Κέντρο Τέχνης “Τζιόρτζιο ντε Κίρικο»- Βόλος

2023 – Exhibit8 – Art Gallery – Λεμεσός Κύπρος.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ

1981 – Εθνικό Ωδείο Αθηνών

1983 – Gallery Aντήνωρ – Αθήνα

1983 – Gallery Εγγονόπουλος – Αθήνα

1985 – Gallery Ζυγός – Αθήνα

1986 – Gallery Aντήνωρ – Αθήνα

1986 – Royal College of Art – Λονδίνο

1986 – Henry Moore Gallery of Art by Courtney Artchischester – Αγγλία

1986 – Groucho Club sponsored by Benetton – London

1987 – Henry Moore Gallery – London

1988 – Bunt Institute – Stuttgart – Γερμανία

1988 – Theatre of Siegen – Siegen – Γερμανία

1988 – Bunt Institute Gallery – Stuttgart – Γερμανία

1988 – Ρόδον Bar – Αθήνα

1988 – Αdlung Gallery – Νέα Υόρκη

1990 – Γερμανοελληνική Ενωση Ακαδημαϊκών του Schwetzingen – Γερμανία

1990 – Gallery Οψις – Μύκονος

1990 – Gallery Weekend – Berlin

1991 – Gallery Siniore – Stuttgart – Γερμανία

1991 – Netphen Kunstwochen – Γερμανία

1991 – Κέντρο Τέχνης Peter Edel – Berlin

1991 – “C’est La Lu”, Lubeckerstr 21 – Berlin

1991 – Gallery Weekend – Berlin

1991 – Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

1991 – Gallery Henrike Madest Reutlingen – Γερμανία

1992 – Gallery Weekend – Berlin

1992 – Gallery Lebendiges Museum – Berlin

1996 – Kulturforum am Airport – Stuttgart – Γερμανία

1998 – Αίθουσα Τέχνης Κιβωτός – Αθήνα

1998 – Gallery Diana Giulia – Αθήνα

1998 – Μουσείο Αικατερινούπολης – Αικατερινούπολη – Ρωσία

1999 – Athina Art – Λευκωσία – Κύπρος

2000 – 8 Δυτικά – Αθήνα

2000 – Ηλιοτρόπιο – Λάρνακα – Κύπρος

2001 – Ηλιοτρόπιο – Λάρνακα – Κύπρος

2001 – Athina Art – Λευκωσία Κύπρος

2001 – Κιβωτός – Αθήνα

2001 – Άνεμος – Αθήνα

2001 – Υδρότεχνο – Αθήνα

2002 – Υδρότεχνο – Αθήνα, κ.ά.

2005 – ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ –Δαμασκός –Συρία

2010- The Brick Lane gallery London

2011 -Trevisant gallery – Boglonia-Italy

2012 -Portico gallery knights hill London

2013- Angel art fair – London

2014-16 -παρουσίαση έργου της σε video wall στο Μουσείο Βαν Γκογκ Άμστερνταμ .

2016- ITS LIQUID INTERNATIONAL SHOW –Venice – Italy

2017- Sunny Art Gallery – London

2019 – ΔΕΠΑΜ – Μύκονος

2019 – Εuropian Center – Athens

2020 – Εuropian Center – Athens. 2020- ΔΕΠΑΜ – Μύκονος

2021- ΔΕΠΑΜ – Μύκονος

2022- ΔΕΠΑΜ – Μύκονος

2023– Εuropian Center – Athens

2024 –Μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου – Κρήτη

