Ηράκλειο:Ενισχύεται η συνεργασία του Δήμου Χερσονήσου με «Το χαμόγελο του παιδιού»

Η επικαιροποίηση της συνεργασίας του Δήμου Χερσονήσου με το «Χαμόγελο του παιδιού», αλλά και η ενίσχυση της με νέα και καινοτόμα προγράμματα, συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας που είχαν ο δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού κ. Κώστας Γιαννόπουλος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες, ενώ σε αυτή συμμετείχαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου κ. Γιώργος Μαστοράκης, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου κ. Ελίζα Ιατράκη και η Συντονίστρια του «Χαμόγελου του Παιδιού» στην Κρήτη κ. Χρυσή Μπομποδάκη.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Δοξαστάκης και ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκαν στη σημασία της συνεργασίας και στην σπουδαιότητα των κοινών δράσεων, ενώ τόνισαν την ανάγκη διεύρυνσης της. Από την πλευρά του ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε πως είναι κρίσιμο να υλοποιούνται σημαντικές ενέργειες τόσο στο Δήμο όσο ευρύτερα στην Ελλάδα, προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών που βρίσκονται είτε σε ανάγκη είτε σε κίνδυνο.

«Η συνεργασία και η αμεσότητα είναι άκρως σημαντικές για να μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με τα εργαλεία που της δίνονται, αλλά και τους τοπικούς επιστήμονες που τη στελεχώνουν να μπορεί να επεμβαίνει σε 24ωρη βάση» ανέφερε μετά τη συνάντηση ο κ. Γιαννόπουλος για να προσθέσει:

«Επιπλέον, η γραμμή SOS για τα παιδιά 1056 και το Chat 1056 είναι διαθέσιμα στην κοινωνία, προκειμένου να αντιμετωπίζεται κάθε ανάγκη άμεσα, επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα και 365 ημέρες τον χρόνο».

Τονίζεται ότι, μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Χερσονήσου με το «Χαμόγελο του παιδιού», στηρίζονται έμπρακτα και σε όλα τα επίπεδα, παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη, υλοποιούνται παρεμβάσεις για την προαγωγή υγείας και την υποστήριξη των οικογενειών, ενώ οργανώνονται σε ετήσια βάση, σειρά δράσεων αρωγής και σύμπραξης.

«Η συνεργασία μας με το “Χαμόγελο του Παιδιού” αποτελεί για τον Δήμο Χερσονήσου μια σταθερή δέσμευση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Μέσα από κοινές δράσεις και καινοτόμα προγράμματα, ενισχύουμε την προστασία των παιδιών και των οικογενειών που έχουν ανάγκη, δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους» δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει: «Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, και αυτό ακριβώς υπηρετούμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα».