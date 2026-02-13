Ηράκλειο:Επισκέψεις Σχολείων στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 2025-2026

Με ιδιαίτερη χαρά το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών υποδέχθηκε από τις 3 έως και τις 5 Φεβρουαρίου 2026 περίπου 350 μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων από όλη την περιφέρεια της Κρήτης, στο κτίριο του Τμήματος, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών.

Το τριήμερο πρόγραμμα περιελάμβανε την υποδοχή των μαθητών/-τριών από μέλη του διδακτικού προσωπικού, σύντομη παρουσίαση του Τμήματος, των προγραμμάτων σπουδών και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προοπτικών που προσφέρουν οι σπουδές στα Μαθηματικά και τις Εφαρμογές τους καθώς και σύντομες διαλέξεις μαθηματικού περιεχομένου.

Οι επισκέψεις αυτές αποτέλεσαν μια σημαντική ευκαιρία για τους/τις μαθητές/-τριες να γνωρίσουν από κοντά το πανεπιστημιακό περιβάλλον, να ενημερωθούν για τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και να έρθουν σε επαφή με το επιστημονικό αντικείμενο των Μαθηματικών και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα διαλόγου και επίλυσης αποριών σχετικά με τις ακαδημαϊκές επιλογές και τις επαγγελματικές διεξόδους που ανοίγονται μέσα από τις σπουδές στο Τμήμα.

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην εξωστρέφεια και στη σύνδεση με τη σχολική κοινότητα, ενισχύοντας την ενημέρωση και τη στήριξη των νέων ανθρώπων στη διαδικασία επιλογής των μελλοντικών τους σπουδών. Η ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων ήταν εξαιρετικά θετική. Στο τέλος της επίσκεψης εξέφρασαν τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους, κάνοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων. Πολλοί δήλωσαν ότι είδαν τα Μαθηματικά με «άλλο μάτι», γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο στόχος της δράσης επιτεύχθηκε.

Επίσης, την Παρασκευή 31/1/2026, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δράσης των ΣΔΕ (Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας), το παράρτημα Αγίων Δέκα πραγματοποίησε επίσκεψη στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μέσα από αυτή την επίσκεψη, οι μαθητές/-τριες ανταποκρίθηκαν είχαν την ευκαιρία να δουν πώς η μαθηματική σκέψη κρύβεται πίσω από μαθηματικά αποτελέσματα, καταρρίπτοντας την ιδέα ότι τα Μαθηματικά είναι απλώς πράξεις και τύποι. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ενθουσιώδης και επιβεβαίωσε τη σημασία της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης και της ενίσχυσης της εκπαιδευτικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα μάθησης.