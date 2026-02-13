Ηράκλειο:Η Χορωδία «Αγγέλων Ωδή» στο 1ο Φεστιβάλ Μουσικής της Μεγάλης Ελλάδας

Στο 1ο Φεστιβάλ Μουσικής της Μεγάλης Ελλάδας (Νότια Ιταλία – Ελλάδα), το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην πόλη Καταντζάρο, πρωτεύουσα της ελληνικής και βυζαντινής Καλαβρίας, πρόκειται να συμμετάσχει η Χορωδία του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», «Αγγέλων Ωδή».

Η πρόσκληση αποτέλεσε συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης συμμετοχής της, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Κικής Καγιαβά, στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών 2025 που φιλοξενήθηκε στην Καρδίτσα.

Το Φεστιβάλ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δρ. Νίκου Ευθυμιάδη, θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2026 και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο διεθνή Θεσμό που αναδεικνύει τις κοινές πολιτισμικές και μουσικές ρίζες της χώρας μας και της Μεγάλης Ελλάδας.

Η συμμετοχή της Χορωδίας εντάσσεται σε ένα κοινό όραμα πολιτιστικής σύνδεσης, μνήμης και δημιουργίας, συμβάλλοντας στη θεμελίωση ενός νέου θεσμού διεθνούς εμβέλειας.

Στο Φεστιβάλ αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 200 Χορωδοί, Έλληνες και Ιταλοί, σε ένα πολυφωνικό μουσικό σύνολο υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Η έναρξη και η λήξη του θα γίνει με το Αγιορείτικο «Κύριε Ελέησον», σε μονόφωνη, δίφωνη και τετράφωνη χορωδιακή επεξεργασία, το οποίο θα ερμηνεύσουν όλες οι Χορωδίες μαζί.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00 και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 17:30, στον ιστορικό ναό Basilica dell’Immacolata Concezione στο Καταντζάρο.

Τα μέλη της Χορωδίας «Αγγέλων Ωδή» αισθάνονται ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση που θα εκπροσωπήσουν το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη σε έναν διεθνή Θεσμό με έντονο ιστορικό, πολιτισμικό και πνευματικό αποτύπωμα. Το Καταντζάρο, πόλη με καθαρά ελληνικές ρίζες και ισχυρή σχέση με την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, αποτελεί ιδανικό τόπο για τη γέννηση ενός Φεστιβάλ που ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.