Ηράκλειο:Επίσκεψη του Πρύτανη του Poltava University of Economics and Trade στο ΕΛΜΕΠΑ

Συνάντηση με τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθ. Νίκο Κατσαράκη, είχε την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025 ο Πρύτανης του Poltava University of Economics and Trade (PUET) της Ουκρανίας, Καθ. Oleksiy Nestulya, ο οποίος επισκέφθηκε το ΕΛΜΕΠΑ προσκεκλημένος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο της κινητικότητας προσωπικού του προγράμματος Διεθνούς Κινητικότητα του ERASMUS+.

Η συνάντηση έλαβε μέρος στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας στο Ηράκλειο. Από πλευράς ΕΛΜΕΠΑ παρόντες ήταν ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθ. Νικόλαος Βιδάκης, η Εκτελεστική Διευθύντρια Βανέσσα Σημαντηράκη, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας Καθ. Αλέξανδρος Αποστολάκης, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Επίκ. Καθ. Ιωάννης Δαλιακόπουλος και ο προϊστάμενος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Δρ. Γκάρεθ Όουενς.

Ο Καθ. Oleksiy Nestulya συνοδευόταν από την Διευθύντρια του Educational Scientific Institute of Leadership και καθηγήτρια του τμήματος Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Επιστημών, Αναπλ. Καθ. Svitlana Nestulya, και την Προέδρο του Τμήματος Management, Καθ. Lyudmyla Shymanovska-Dianych.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Χρηματοοικονομικών Σπουδών και του Τουρισμού, η συνεπίβλεψη διδακτορικών φοιτητών και η συμμετοχή σε κοινές δράσεις όπως Ανοιχτά Συνεργατικά Μαθήματα (Collaborative Online International Learning- COIL).

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ουκρανικού πανεπιστημίου, η οποία είχε από τη Δευτέρα 26 Μαΐου την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης και να γνωριστεί με το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 30 Μαΐου με την πραγματοποίηση τριών διαλέξεων στο ευρύτερο αντικείμενο “Education that resonates with a generation: PUET’s experience of working with Gen Z and Alpha and developing creative thinking”.