Ηράκλειο:Εξιχνιάστηκε μία υπόθεση απάτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Εξιχνιάστηκε χθες (14.10.2025) από αστυνομικούς του Αστυνομικούς Τμήματος Μαλεβιζίου υπόθεση απάτης για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης αλλοδαπής και 31χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, την 11.10.2025 πρώτες πρωινές ώρες άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με υπάλληλο επιχείρησης και προσποιούμενος τον ιδιοκτήτη έπεισε αυτόν να του δώσει κωδικούς από πέντε κάρτες paysafe σε αντίστοιχες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.118 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα (49χρονη και 31χρονος) για την εν λόγω απάτη, στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν οι εν λόγω προπληρωμένες κάρτες.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Σύλληψη ημεδαπού για
ανεπιτήρητο ποίμνιο και πρόκληση αγροζημιών

Συνελήφθη χθες (14.10.2025) σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου 39χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανεπιτήρητο ποίμνιο και πρόκληση αγροζημιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ελέγχων για την ανεπιτήρητη βόσκηση, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (14.10.2025) το πρωί, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του παραπάνω Δήμου ανεπιτήρητο ποίμνιο προβατοειδών ιδιοκτησίας του 39χρονου το οποίο προκάλεσε αγροζημιές σε έτερες αγροτικές περιουσίες.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Ηράκλειο:Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα...

Βασίλης Κεγκέρογλου: «Αξιοποιούμε όλα τα στελέχη, συνεχίζοντας με ενότητα...

Δήμος Γόρτυνας:Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας...

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης στο Αρχαιολογικό...

Ηράκλειο:Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μινώα...

Βασίλης Κεγκέρογλου: «Αξιοποιούμε όλα τα στελέχη, συνεχίζοντας με ενότητα...

Δήμος Γόρτυνας:Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας...

Η Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης στο Αρχαιολογικό...
