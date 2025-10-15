Δήμος Πλατανιά:Επανέρχονται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου οι πεζοπορικές διαδρομές

“Επανέρχονται την Κυριακή 19 Οκτωβρίου οι πεζοπορικές διαδρομές στον Δήμο Πλατανιά.”

Ο Δήμος Πλατανιά σας ενημερώνει ότι επανέρχεται η επιτυχημένη δράση των πεζοπορικών διαδρομών σε μονοπάτια που έχει αναδείξει, σημάνει και συντηρήσει και σε περιοχές Ιστορικού και Περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 4:15μ.μ., θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο Μόδι, σε συνεργασία με την Κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μοδίου, με σημείο εκκίνησης την πλατεία έξω από τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρα.

Οι πεζοπόροι θα ακολουθήσουν μια κυκλική διαδρομή 4,5 χιλιομέτρων περίπου, ήπιας δυσκολίας, (υπάρχουν δύο ανηφορικά σημεία των 150 περίπου μέτρων, το ένα με σκαλοπάτια) σε ένα καταπράσινο περιβάλλον και θα περάσουν από το Οικολογικό Θρησκευτικό Πάρκο Αγίου Γερασίμου, το σπήλαιο όπου έζησε για ένα διάστημα ο Άγιος Γεράσιμος.

Εκεί θα συναντήσουμε και θα προσκυνήσουμε στο εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου , παραμονή της εορτής του. Ο περιβάλλον χώρος έχει αναδειχτεί και συντηρείται, από τον Δήμο Πλατανιά, δημιουργώντας ένα οικολογικό και θρησκευτικό πάρκο σε ένα περιβάλλον μοναδικού φυσικού κάλλους.

Στο πάρκο θα υπάρχει ένα μικρό κέρασμα για τους συμμετέχοντες από τους τοπικούς φορείς, πριν επιστρέψουν στην πλατεία του Ι.Ν Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, γύρω στις 6:45μ.μ. Συνιστάται στους συμμετέχοντες ελαφρύς ρουχισμός, κατάλληλα παπούτσια και νερό.

Στην πεζοπορία θα συμμετέχει, όπως πάντα, το τμήμα Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού του τοπικού τμήματος Κισσάμου, για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.