Ηράκλειο:Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας Επιτροπής Αγώνα των Αγροκτηνοτρόφων της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΉΤΗΣ ΚΑΙ ΌΛΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, ΑΓΡΟΤΕΣ, ΑΛΙΕΙΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΡΩΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ κ.ά.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 17.10.25 ΚΑΙ ΏΡΑ 8:00.Μ.Μ.ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΊΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.
ΕΙΝΑΙ ΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩΣΗΣ….

ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΕΚ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣΧΟΣ .
ΘΑ ΤΑ ΠΟΎΜΕ ΌΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΆΞΟΥΜΕ ΑΝΆΛΟΓΑ .

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ ΝΑ ΠΆΡΟΥΜΕ ΔΎΣΚΟΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΊΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ .
ΣΑΣ ΘΈΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΔΙΠΛΑ ΜΑΣ..

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΝΑ ΑΦΉΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΦΑΝΊΣΟΥΝ..
ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ ΕΊΝΑΙ ΘΈΜΑ ΕΠΙΒΊΩΣΗΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
