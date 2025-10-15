Δήμος Χερσονήσου:Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, στα πλαίσια εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Ο Δήμος Χερσονήσου και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) προσκαλούν τους πολίτες σε μια σειρά ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα «Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, στα πλαίσια εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Δήμου Χερσονήσου».

Η εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:

1) Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, Επισκοπή – Αίθουσα Αγροτικού Συνεταιρισμού, ώρα 18:30

2) Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, Γούρνες – Σχολικές μονάδες

3) Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, Μάλια – Πρώην Δημαρχείο, ώρα 18:30

4) Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, Μοχός – Σχολικές μονάδες

5) Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, Λιμένας Χερσονήσου, ώρα 18:30

Οι εκδηλώσεις είναι μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Χερσονήσου. Στόχος είναι η ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών γύρω από τις σύγχρονες πρακτικές πρόληψης, ανακύκλωσης και κυκλικής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί το σχέδιο δράσης του Δήμου Χερσονήσου και απλές πρακτικές που μπορεί να εφαρμόσει ο κάθε πολίτης ή επαγγελματίας για τη μείωση των αποβλήτων στην καθημερινή του ζωή.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα:

www.esdak.gr

facebook.com/ESDAKritis

https://www.hersonisos.gr/municipal/recycle/recycle.html