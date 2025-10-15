ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ανώγεια:Έτοιμο το νέο “Σταυράκειο”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έτοιμο το νέο “Σταυράκειο” ανοίγει τις πόρτες του για τους μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑ.Λ την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου!

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Ανωγείων , αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ανωγείων την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση της σχολικής κοινότητας από τους προσωρινούς χώρους διδασκαλίας στο «Σταυράκειο» σχολικό συγκρότημα του Δήμου Ανωγείων.

Εκατοντάδες μαθητές πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν σε ένα υπερσύγχρονο κτήριο “στολίδι” για τον Ορεινό Μυλοπόταμο!Πηγή Ανώγη

