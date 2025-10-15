Με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου το Dance World Cup, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός χορού πολλών ειδών στον κόσμο, έρχεται στον Άγιο Νικόλαο από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2025

Το Dance World Cup (DWC), ο μεγαλύτερος διαγωνισμός χορού πολλών ειδών στον κόσμο, έρχεται στην Κρήτη για πρώτη φορά με έναν ενιαίο ζωντανό προκριματικό αγώνα για τους συμμετέχοντες από Ελλάδα και Κύπρο.

Ο διαγωνισμός, που συμμετέχουν ιδιωτικές σχολές χορού πάνω από 60 χώρες και έχει χαρακτηριστεί ως «ο καλύτερος διαγωνισμός χορού για παιδιά και νέους στον κόσμο» και ως η «Ολυμπιάδα του Χορού», θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο, από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2025, με την υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Οι αγώνες θα λάβουν χώρα στη Λίμνη Αγίου Νικολάου και στο Κινηματοθέατρο “ΡΕΞ”.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε χορευτές έως 25 ετών σε είδη όπως Κλασικό Μπαλέτο, Μοντέρνος, Σύγχρονος, Τζαζ, Ταπ, Τραγούδι & Χορός, Street/Hip Hop και Παραδοσιακός.

Οι νικητές από κάθε κατηγορία θα προκριθούν στον Μεγάλο Τελικό του 2026, που θα διεξαχθεί στην Ιρλανδία, εκπροσωπώντας τις χώρες τους.

«Όταν η ευκαιρία συναντά το ταλέντο»

Το DWC είναι κάτι παραπάνω από ένας διαγωνισμός. Δημιουργεί ευκαιρίες ώστε οι χορευτές να μάθουν, να εξελιχθούν και να συνδεθούν με τη διεθνή κοινότητα. Ανοίγει επίσης δρόμους για όσους θέλουν να ακολουθήσουν το πάθος τους και να το μετατρέψουν σε καριέρα στις παραστατικές τέχνες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα πραγματοποιηθούν masterclasses σε Hip Hop, Breaking, Musical Theatre Jazz, Σύγχρονο και Μπαλέτο, από τους προσκεκλημένους διεθνείς κριτές και κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου (με κράτηση μέσω ιστοσελίδας, σειρά προτεραιότητας).

Χώρα διοργάνωσης & υποτροφίες

Η υπεύθυνη διοργάνωσης στη χώρα μας είναι η Jennifer Davison, Βρετανίδα καλλιτέχνις που ζει πλέον στον Άγιο Νικόλαο, με επαγγελματική πορεία άνω των 20 ετών στο West End του Λονδίνου και στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Είναι πιο γνωστή για την εμβληματική της ερμηνεία ως Mary Poppins, ενώ έχει συμμετάσχει και σε βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες.

Χάρη στις επαγγελματικές της διασυνδέσεις, το DWC Ελλάδας και Κύπρου θα προσφέρει σε επιλεγμένους χορευτές υποτροφίες για φοίτηση σε κορυφαίες σχολές παραστατικών τεχνών στο Λονδίνο και την Ισπανία.

Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν στην τελική παράσταση την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το απόγευμα, όπου θα παρουσιαστούν ομάδες και χορευτές που ξεχώρισαν. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με παραδοσιακό κρητικό χορό και θα κλείσει με χορογραφία της Jennifer, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα κομμάτια του διαγωνισμού – μια μεγάλη γιορτή για το τέλος ενός μοναδικού γεγονότος!

Πληροφορίες Συμμετοχής & Είσοδος

Συμμετοχή: Ανοιχτή για σχολές χορού σε Ελλάδα και Κύπρο.

Είσοδος: Δωρεάν

Αιτήσεις συμμετοχής: www.dwc-greece-cyprus.eu

Τηλ. Επικοινωνίας: +30 697 5860159

Instagram: @dwc_greece_cyprus

Facebook: DWCGreeceandCyprus