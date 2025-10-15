Χάρισε αίμα…Χάρισε ζωή στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Μια ιδιαίτερη μέρα ήταν η Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, καθώς πραγματοποιήθηκαν πλήθος βιωματικών δράσεων σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία αλλά και την παροχή Πρώτων Βοηθειών.

Οι εθελοντές από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου – κ. Δημήτρης Σπυριδάκης και κα Κρυσταλλένια Σταθάκου, πραγματοποίησαν ενημέρωση και επίδειξη Πρώτων Βοηθειών, την οποία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Με ιδιαίτερη προσοχή και αφού έμαθαν για τη διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με τη χρήση εκπαιδευτικού προπλάσματος, δοκίμασαν και τα ίδια όλα τα στάδια. Έπειτα, ακολούθησε επίδειξη διάσωσης ατόμου από πνιγμό. Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν μεγάλος και τα ερωτήματα που έθεσαν αρκετά…

Τα παιδιά των μικρότερων τάξεων συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις και παιχνίδια που διοργάνωσε η κ. Δέσποινα Μαυράκη, δασκάλα και μέλος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «Δότες Ζωής» σχετικά με την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.

Οι μαθητές του σχολείου είχαν τη μοναδική εμπειρία να ξεναγηθούν στο ασθενοφόρο από τα έμπειρα μέλη του ΕΚΑΒ κ. Μανόλη Λέκκα και κ. Ανδρέα Βουρβαχάκη και να ενημερωθούν αναλυτικά για τον εξοπλισμό και τις λειτουργίες του.

Επισφράγισμα των δράσεων ήταν η συμμετοχή του σχολείου στην 23η λαμπαδηδρομία εθελοντών αιμοδοτών που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α. και ο ΣΕΑ Ν. Ρεθύμνου «Δότες Ζωής», δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να βιώσουν την αξία και την προσφορά του εθελοντισμού.

Η συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις συμβάλει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτων και ενισχύει την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου