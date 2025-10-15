ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Συμμετοχή της Chorus ’87 (Συνδέσμου Διαδόσεως Καλών Τεχνών Ρεθύμνου) στο 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εξαιρετική ήταν η παρουσία της Chorus ’87 στο 2ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καλαμάτας που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με τις τοπικές χορωδίες «Αρμονία», «Ορφέας» και «Allegri» (10 – 12 Οκτωβρίου 2025).

Η άψογη ερμηνεία των τραγουδιών που απέδωσε η Chorus ’87 προκάλεσε ευμενέστατα σχόλια από το μουσικόφιλο κοινό της Καλαμάτας που είχε κατακλείσει την αίθουσα του Μεγάρου Χορού.

Το πρόγραμμά της περιλάμβανε :
«Αθανασία» Μάνος Χατζιδάκις – Νίκος Γκάτσος
«Sunrise-Sunset» Sheldon Harnick – Jerry Bock
«Love changes everything» A.L.Webber

«Michelle» John Lennon – Paul Mc Cartney
«Σαν Ηλέκτρα» Βαγγέλης Παπαθανασίου – Μιχάλης Μπουρμπούλης
«Ωδή» Βαγγέλης Παπαθανασίου – Μιχάλης Μπουρμπούλης η απόδοση του οποίου έγινε μαζί με τη Χορωδία Χανίων η οποία συμμετείχε επίσης στο Χορωδιακό Φεστιβάλ.

Τη Chorus ’87 συνόδευσε στο πιάνο ο Μιχάλης Κουμουτσάκος, στο φλάουτο η Βαρβάρα Κατριτζιδάκη και διηύθυνε ο Γιάννης Μεντζελόπουλος.

Χορηγοί για τη συμμετοχή της Chorus ’87 και της Χορωδίας Χανίων στο Χορωδιακό Φεστιβάλ ήταν: Η Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Η ΑΝΕΚ– ATTICA GROUP και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
