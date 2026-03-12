Ηράκλειο: Φωτιά σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη, στο κέντρο της πόλης

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, 12 Μαρτίου, στο κέντρο του Ηρακλείου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε κατάστημα με εκκλησιαστικά είδη που βρίσκεται στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως, απέναντι από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεσή της.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, περιορίζοντας τον κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενα καταστήματα και κτίρια της περιοχής.

Από τις φλογες προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στο κατάστημα. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για την ολοκλήρωση της κατάσβεσης, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Υπηρεσίας.