Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Συνάντηση την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Καστέλλι για το αίτημα του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας σε ότι αφορά την εγκατάσταση νέου τραπεζικού φορέα στην περιοχή

Συνάντηση την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Καστέλλι για το αίτημα του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας σε ότι αφορά την εγκατάσταση νέου τραπεζικού φορέα στην περιοχή

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας καλεί τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, φορείς και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καστελλίου να συμμετάσχουν στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου για το αίτημα του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας σε ότι αφορά την εγκατάσταση νέου τραπεζικού φορέα στο Καστέλλι, μετά την οριστική απομάκρυνση του υποκαταστήματος της Παγκρήτιας Τράπεζας (CrediaBank).

Η παρουσία των επαγγελματιών, επιχειρηματιών, φορέων της περιοχής και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου να διαμορφωθεί κοινή στάση για την καλύτερη εξυπηρέτηση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και ολόκληρης της κοινωνίας.